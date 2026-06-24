Il caldo estremo paralizza mezza Europa: scuole e treni fermi in Uk. In Francia 42 vittime, due morti in Italia

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Il caldo torrido paralizza mezza Europa. In Francia, dove la giornata del 23 giugno è stata la giornata più calda mai registrata da quasi 80 anni con una media di 29,8 gradi, in meno di una settimana hanno perso la vita per annegamento 42 persone. Le ultime due vittime sono un ragazzo e un bambino di sei anni. La Spagna è arrivata a 45 °C, mentre in Gran Bretagna in molte regioni ci sono scuole chiuse e si raccomanda alla popolazione di evitare gli spostamenti. L’esercito ha persino annullato le operazioni cerimoniali, tra cui il cambio della guardia a Buckingham Palace, a Londra e a Windsor. Oggi e domani le temperature potrebbero raggiungere i 40° in alcune zone dell’Inghilterra e del Galles, a causa di una ‘cupola di calore’ che si sta spostando sull’Europa occidentale e che sta portando condizioni estreme in tutto il continente. Durante il picco dell’ondata di calore, la temperatura potrebbe avvicinarsi al record assoluto del Regno Unito di 40,3°, misurato nel Lincolnshire nel luglio 2022. Non a caso, “Londra sta cuocendo” è la frase pronunciata ieri dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in occasione dell’apertura della London Climate Action Week, l’incontro annuale che riunisce politici, rappresentanti dell’industria e ong ambientaliste nella capitale britannica. Anche in Germania i 40 gradi previsti per venerdì dovrebbero rappresentare il record di caldo per giugno. Valori che, secondo l’Oms, rappresentano un’emergenza sanitaria per l’Europa, dopo il caldo negli ultimi 4 anni che ha causato oltre 200mila decessi.

In Francia 42 vittime per annegamento

E si registrano ancora decessi per annegamento in Francia. Dal 18 giugno, le vittime sono salite a 42. Nelle ultime ore è morto anche un bambino di 6 anni a Bègles, nella Gironda. Sfuggito alla sorveglianza dei genitori poco prima delle 19 di ieri, è stato ripescato fra le onde ed è morto poco più tardi in ospedale. Nella regione della Marna, ad est dell’Ile-de-France, due ragazzi si sono tuffati in una zona vietata del fiume, uno dei due è annegato l’altro è stato ricoverato in ospedale in stato di shock. Infine, nella Val-d’Oise, a nord di Parigi, due bambini di 3 e 9 anni si sono tuffati in una piscina privata mentre il padre si occupava del giardino. Il più piccolo è finito sott’acqua ed è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Due malori fatali. Le città da bollino rosso in Italia

In Italia, Latina si aggiunge oggi alle città da bollino rosso, ossia Firenze, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si aggiungerà anche Bari. Si toccheranno picchi di 41°C tra Toscana ed Emilia, mentre – secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it – lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45°C. Un 83enne di Bari è morto in seguito a un malore che lo ha colpito mentre era nei pressi della battigia, a Montesilvano, in provincia di Pescara. Nelle stesse ore, la Procura della Repubblica ha disposto l’autopsia sul cadavere di un agricoltore 57enne, trovato morto in un campo adiacente una cascina a Ospedaletto Lodigiano. Non si esclude che l’uomo fosse impegnato da ore all’aperto e che possa avere avuto il malore fatale a causa del caldo.

I black out da Milano a Torino

Nel frattempo, Federalberghi di Torino lancia l’allarme per i continui e prolungati blackout che stanno colpendo la città e chiede risposte urgenti al Comune e ai gestori dei servizi. Dalla prima ondata di calore registrata a fine maggio le strutture ricettive stanno affrontando continue e improvvise interruzioni dell’energia elettrica che compromettono la normale operatività. “La situazione – denuncia Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – è ormai insostenibile, le nostre imprese stanno vivendo un incubo e sono costrette a fronteggiare danni incalcolabili, tra fuga degli ospiti, cancellazioni, richieste di rimborso e gravi criticità nell’organizzazione dei servizi di accoglienza, ore di lavoro perse e problemi di sicurezza”. Ma quello dei blackout è un problema che sta interessando diverse città. Tra cui Milano, dove una serie di interruzioni a macchia di leopardo ha interessato ieri pomeriggio alcuni quartieri. I Vigili del fuoco sono stati impegnati per una serie di interventi di soccorso, soprattutto riguardanti persone bloccate in ascensore. Dopo le 14, poi sono andate in tilt una dopo l’altra svariate centrali lasciando senza corrente interi quartieri nelle zone Fiera, Gallaratese, San Siro, Baggio e Quarto Oggiaro. Secondo quanto precisato dai Vigili del Fuoco i disservizi riguardano circa 2 mila utenze.

Guterres: “Londra sta cuocendo”

Oltre 850 scuole in Inghilterra e Galles hanno comunicato ai genitori che rimarranno completamente chiuse o termineranno le lezioni in anticipo, e in alcuni istituti gli alunni potranno indossare la tuta da ginnastica anziché l’uniforme scolastica completa. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi e si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. I servizi ferroviari di Great Northern, Southern, Avanti West Coast e Thameslink subiranno interruzioni fino a venerdì, e gli operatori di Eurostar e Gatwick Express avvertono di possibili ritardi. La compagnia ferroviaria Chiltern Railways ha cancellato più della metà dei suoi servizi fino a venerdì “per garantire la sicurezza della linea”. L’esercito ha inoltre annullato le operazioni cerimoniali, tra cui il cambio della guardia per “tutelare il benessere dei suoi soldati”. Avanti West Coast è stata la compagnia ferroviaria che ha subito i maggiori disagi in queste ore, con quattro corse su cinque cancellate e ritardi di oltre 30 minuti. Coinvolti i servizi ferroviari da e per l’aeroporto di Londra Marylebone, con collegamenti per Birmingham, Oxford e Aylesbury via Amersham.