Mondiali, la conferma di Infantino: “Trump consegnerà il trofeo in finale. Lo farà con me, noi siamo sempre insieme”

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Mancava solo la conferma del presidente Gianni Infantino ed è arrivata: Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo ai vincitori della finale del 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Aveva espresso la volontà di farlo e la Fifa lo ha subito accontentato. Lo ha confermato lo stesso Gianni Infantino in un’intervista a Fox and Friends: “Saremo insieme al presidente per goderci la finale e consegnare il trofeo al vincitore”.

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Alla domanda successiva se la premiazione sarà fatta insieme, il presidente della FIFA ha aggiunto: “Certo, siamo sempre insieme“. Per la Coppa del Mondo delle nazionali è la prima volta che il trofeo viene consegnato non soltanto dal presidente Fifa, ma Trump ha già un precedente in tal senso: sempre negli Usa e sempre in un torneo Fifa. Al Mondiale per Club infatti il tycoon salì sul palco per dare la coppa al Chelsea, campione dopo aver battuto il Psg in finale. Furono momenti di grande imbarazzo sia per Reece James, il capitano dei Blues, sia per Cole Palmer, stella del Chelsea che aveva deciso la finale con una doppietta e si trovò oscurato dallo stesso Trump, che sul palco si piazzò esattamente davanti a lui.

Nonostante l’imbarazzo di quel momento, Trump persiste e vuole adesso consegnare la coppa ai vincitori, infrangendo un protocollo che fin qui ha sempre visto il presidente Fifa sul palco a dare il trofeo alla squadra. Trump non ha assistito alla partita d’esordio della nazionale statunitense contro il Paraguay e nemmeno alla seconda, ma ha promesso di “arrivare il prima possibile” per vederne qualcuna. Di sicuro, però, sarà presente alla finale dei Mondiali al MetLife Stadium il 19 luglio.