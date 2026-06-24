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L’Inghilterra inciampa, la Croazia è viva, la Colombia vola ai quarti, il Portogallo c’è. È il riassunto dei risultati della notte. Si è conclusa la seconda giornata e sono diversi i verdetti già emessi tra squadre qualificate a punteggio pieno e squadre già eliminate a zero punti. La Colombia ha battuto anche la Repubblica Democratica del Congo e con 6 punti si qualifica ai sedicesimi finale. Non ancora qualificate, ma in una buona posizione sono invece Portogallo e Inghilterra, che con 4 punti dopo due partite vedono i sedicesimi.

Ronaldo (doppietta) e compagni hanno reagito dopo il pareggio all’esordio, mentre gli inglesi – dopo la prima entusiasmante vittoria contro la Croazia – frenano contro il Ghana. Viva invece la Croazia, che batte 0-1 il Panama e si rimette in corsa per la qualificazione dopo la sconfitta all’esordio: a decidere il match la rete di Ante Budimir. Ora sarà decisiva l’ultima sfida contro il Ghana.

I risultati del 23-24 giugno

Colombia-RD Congo 1-0

Panama-Croazia 0-1

Inghilterra-Ghana 0-0

Portogallo-Uzbekistan 5-0

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Il regolamento dei gironi

In caso di arrivo a pari punti all’interno dello stesso girone, la FIFA applicherà nell’ordine i seguenti criteri per stabilire la classifica finale:

Maggiore differenza reti complessiva;

Maggior numero di gol segnati;

Punti ottenuti negli scontri diretti;

Migliore differenza reti negli scontri diretti;

Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti;

Classifica fair play (conteggio delle sanzioni e dei cartellini);

Sorteggio finale a opera della FIFA.

Per quanto riguarda le migliori terze, ci sarà una classifica a parte, composta appunto dalle 12 terze classificate. I criteri che si applicheranno per decretare le otto qualificate sono:

Maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone;

Differenza reti risultante da tutte le partite del girone;

Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

Punteggio di condotta di squadra più alto (giocatori e dirigenti) relativo al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone;

Sorteggio finale a opera della FIFA

Mondiali 2026, tutti i gironi

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama