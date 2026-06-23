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“Secondo voi cosa sarà stato contaminato?”. La canzone di “Chi vuol essere milionario” . È il primo degli attacchi che Massimo Stano prima e Antonella Palmisano poi hanno riservato ad Alex Schwazer dopo la notizia della positività all’Epo, venuta fuori nella mattinata del 22 giugno, a cui ha fatto seguito poi una conferenza stampa proprio dello stesso Alex Schwazer, che si è proclamato innocente, ma dicendo che “questa volta non mi difenderò più”.

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Nell’attacco di Stano c’è appunto un sondaggio, con le tre risposte alla domanda: “A. pomata, B. bistecca, C. asciugamano in palestra“. Una story dal tono ovviamente ironico, con chiaro riferimento a Schwazer, considerando che nella stessa storia Stano ha condiviso la notizia della positività del campione olimpico di marcia a Pechino 2004. A Stano si è unita anche Antonella Palmisano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Palmisano ha prima condiviso una storia Instagram a sfondo nero, con due emoji abbastanza significative, tra cui quella del vomito. Poi un’altra storia più enigmatica – senza riferimenti a Schwazer – con una didascalia nel corso di un allenamento: “Giornata di riposo, ignara di ciò che la mattinata mi avrebbe regalato“.

Poi, nel pomeriggio, dopo la conferenza stampa, un’altra sempre senza riferimenti ma con ogni probabilità rivolta a Schwazer, con l’emoji dei popcorn e la scritta “Netflix“, accompagnati dalle parole “Mi do anche una grattata“, riferendosi chiaramente alla docuserie “Running for my Truth: Alex Schwazer” che è stata realizzata dal noto network proprio sul caso del corridore italiano e che ha riscosso un grande successo mediatico. Il “Mi do anche una grattata” è un riferimento anche alla risposta di Alex Schwazer in conferenza stampa.

All’atleta altoatesino è stato infatti chiesto come volesse ribattere agli attacchi dei due colleghi in questione. Schwazer ha risposto in maniera molto sintetica: “Buoni Europei. Non mi aspettavo altro e non mi frega nulla“. Agli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, Palmisano correrà la mezza maratona (due anni fa vinse nella 20 km a Roma), mentre Stano ha deciso di correre la maratona (41,195 km), distanza che non è prevista nel programma alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.