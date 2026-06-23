Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 13:22

“Signor presidente…”. “Signora deputata…”. Botta e risposta alla Camera tra Anna Ascani (Pd) e il vannacciano Pozzolo

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
Scontro in Aula durante le votazioni sugli odg. E il deputato di FnV riprende la polemica al mattino: "Ci siamo rotti le balle del politicamente corretto"
Icona dei commenti Commenti

Momenti di tensione in Aula alla Camera. Nella tarda serata di ieri, durante le votazioni sugli odg sul piano casa, c’è stato un acceso botta e risposta tra la presidente di turno Anna Ascani (Pd) e Emanuele Pozzolo (FnV). Il vannacciano a un certo punto si è rivolto ad Ascani chiamandola ripetutamentesignor Presidente“. Lei gli ha risposto chiedendo di essere chiamata “signora Presidente” o solo “Presidente”. Ma il deputato ha insistito. “Grazie, signor Presidente”, ha detto ancora Pozzolo scatenando la reazione di Ascani. “Grazie, collega deputata Pozzolo”, ha detto lei, richiamando poi all’ordine Pozzolo.

Il vannacciano alla ripresa dei lavori ha ripreso la polemica. “Il verbale che mi cita contiene un grave refuso – è intervenuto -. Quando ho usato la formula ‘signor Presidente’ ho semplicemente applicato una formula corretta che l’accademia della Crusca prevede come corretta. Invito la presidenza ad andare a dare un’occhiata all’accademia della Crusca ed eventualmente modificare quel verbale perché di questo politicamente corretto ci siamo francamente rotti le balle”.

“Non sono le parole adeguate a chiudere il suo intervento”, lo ha richiamato a quel punto il presidente di turno Sergio Costa. “Va rispettata la nostra lingua, la presidente ieri era una donna e le si dovevano rivolgere come ‘signora Presidente'”, ha evidenziato da Avs la deputata Francesca Ghirra

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione