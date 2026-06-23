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Momenti di tensione in Aula alla Camera. Nella tarda serata di ieri, durante le votazioni sugli odg sul piano casa, c’è stato un acceso botta e risposta tra la presidente di turno Anna Ascani (Pd) e Emanuele Pozzolo (FnV). Il vannacciano a un certo punto si è rivolto ad Ascani chiamandola ripetutamente “signor Presidente“. Lei gli ha risposto chiedendo di essere chiamata “signora Presidente” o solo “Presidente”. Ma il deputato ha insistito. “Grazie, signor Presidente”, ha detto ancora Pozzolo scatenando la reazione di Ascani. “Grazie, collega deputata Pozzolo”, ha detto lei, richiamando poi all’ordine Pozzolo.

Il vannacciano alla ripresa dei lavori ha ripreso la polemica. “Il verbale che mi cita contiene un grave refuso – è intervenuto -. Quando ho usato la formula ‘signor Presidente’ ho semplicemente applicato una formula corretta che l’accademia della Crusca prevede come corretta. Invito la presidenza ad andare a dare un’occhiata all’accademia della Crusca ed eventualmente modificare quel verbale perché di questo politicamente corretto ci siamo francamente rotti le balle”.

“Non sono le parole adeguate a chiudere il suo intervento”, lo ha richiamato a quel punto il presidente di turno Sergio Costa. “Va rispettata la nostra lingua, la presidente ieri era una donna e le si dovevano rivolgere come ‘signora Presidente'”, ha evidenziato da Avs la deputata Francesca Ghirra