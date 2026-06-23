Scontro tra bici e moto sul Passo Sella: grave ciclista 30enne. Alla guida c’era l’ex sciatore Peter Runggaldier: è ricoverato

La donna, una turista tedesca, è stata trasferita in elicottero all’ospedale San Maurizio di Bolzano: è in condizioni critiche

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Una ciclista di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo uno scontro con una moto in prossimità del Passo Sella, in Trentino. Alla guida del mezzo c’era Peter Runggaldier, ex campione di sci azzurro negli anni Novanta. Anche lui è rimasto ferito nello scontro: al momento è ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento, non è in pericolo di vita.

La donna ferita è una turista tedesca: subito soccorsa, è stata trasferita in elicottero all’ospedale San Maurizio di Bolzano. È in condizioni critiche e in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale della val di Fassa, la bici e la moto si sarebbe urtati: la ciclista è rovinata violentemente sull’asfalto. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Canazei, i carabinieri della compagnia di Cavalese e la polizia locale di Moena: gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Runggaldier, nato a Bressanone il 29 dicembre 1968, è stato uno dei più forti velocisti dello sci azzurro negli anni Novanta. Ha vinto una medaglia d’argento in discesa libera ai Mondiali 1991 e una Coppa del Mondo di supergigante nel 1995. Vanta anche 15 podi in Coppa del Mondo, comprese due vittorie sempre in SuperG.

L’incidente che coinvolge una ciclista arriva a pochi giorni dalla morte, sempre sulle strade del Trentino, della 14enne Adele Cobelli: la giovane promessa della bici si stava allenando nella frazione di Pressano, comune di Lavis, quando è stata centrata da una Volkswagen che procedeva in senso opposto.