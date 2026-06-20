Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'auto, che proveniva dalla direzione opposta, avrebbe invaso l'altra corsia investendola e sbalzandola oltre il guardrail a lato della carreggiata

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Tragedia in Trentino, dove una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un’auto. L’incidente si è verificato poco prima delle 13, nella frazione di Pressano, comune di Lavis, poco distante da casa della giovane, che abitava in località Masi di Sopra. Dai primi riscontri Adele Cobelli – atleta della Asd Bike Movement Trentino Erbe – stava percorrendo in discesa la via Sant’Antonio quando, all’altezza dell’incrocio con via Clinga vicino alla curva del ‘Parcheggio di Pressano’, come viene chiamata, si è scontrata violentemente con un’auto che procedeva in senso opposto, in salita, morendo sul colpo dopo una caduta di alcuni metri. L’impatto è stavo violentissimo.

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco volontari, il personale sanitario ed i carabinieri. Per onorare la memoria di Adele, la Federazione Ciclistica Italiana ha disposto che domani prima di tutte le gare venga osservato un minuto di silenzio. Circa un anno fa una tragedia simile coinvolse Sara Piffer, anche lei promessa del ciclismo investita e uccisa da un’auto mentre si allenava insieme al fratello in Rotaliana, sempre in Trentino.

La Procura di Trento ha successivamente aperto un fascicolo per omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’auto, che proveniva dalla direzione opposta rispetto alla giovane promessa della Asd Bike Movement Trentino Erbe, avrebbe invaso l’altra corsia investendo Adele Cobelli e sbalzandola oltre il guardrail a lato della carreggiata. “Quanto avvenuto ci lascia sgomenti: per il Trentino è un altro, inaccettabile, dramma della strada, che ha per vittima ancora una volta una giovane ciclista. Come istituzioni e comunità trentina ci stringiamo attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono colpiti da questa terribile perdita, esprimendo il nostro cordoglio in un momento così difficile”, ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, esprimendo il cordoglio della Giunta provinciale.

Adele, che abitava a Masi non distante dalla zona dell’incidente, proprio nelle ultime settimane si era messa in evidenza nelle competizioni della sua categoria ma era considerata una specialista dell’off-road, ciclocross e mountain bike. La stagione scorsa la giovane ciclista trentina si era laureata campionessa provinciale tra le Esordienti Donne al secondo anno.