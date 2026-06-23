Ora è ufficiale: Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Riparte tre mesi dopo la disfatta sulla panchina della Nazionale

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Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L’accordo è cosa fatta ormai da diverso tempo, ma mancava l’ufficialità ed è arrivata nella mattinata del 23 giugno. Proprio nel bel mezzo dei Mondiali, quasi a tre mesi dalla disfatta dell’Italia contro la Bosnia e proprio a circa 24 ore dall’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della Federazione Italia Giuoco Calcio. Gattuso riparte dopo l’esperienza finita malissimo sulla panchina della nazionale e lo fa dalla Lazio, reduce da una stagione deludente con Maurizio Sarri alla guida.

A dare l’annuncio è stato il club biancoceleste con una nota sul proprio sito web. “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club”.

Una finale di Coppa Italia persa contro l’Inter e un nono posto decisamente deludente: Claudio Lotito riparte da Gennaro Gattuso, uomo carismatico e di personalità. I profili valutati da Lotito erano diversi e in lizza c’erano anche alcuni stranieri, ma essendo in un delicatissimo momento storico (con la rottura ormai insanabile tra proprietà e tifoseria, nonostante il tentativo di riavvicinamento di Lotito), ha preferito puntare su un profilo di carisma e che conosce il calcio italiano. Gattuso infatti oltre ad aver giocato per quasi tutta la carriera al Milan, ha già allenato in Italia squadre come Pisa, Palermo, Napoli e Milan. Ora per lui una nuova sfida, in un contesto sicuramente non semplice.