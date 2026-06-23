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Ultimo aggiornamento: 20:08

Renzi, primarie, patrimoniale e gas russo. Ecco cosa ha detto Conte nell’intervista a Belpietro

di Manolo Lanaro
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Il presidente del M5S è stato l’unico ospite delle opposizioni presente all’evento del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro a ‘l’Acquario Romano’ a Roma. L’intervista ha toccato i principali temi di discussione all’interno del centrosinistra
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Matteo Renzi dentro o fuori la coalizione di centrosinistra; come scegliere il leader del ‘fronte progressista’; il no alla patrimoniale e il no all’acquisto del gas russo fino a quando ci sarà il conflitto in corso. Giuseppe Conte, intervistato dal direttore de ‘La Verità’, Maurizio Belpietro, ha risposto alle domande sulle questioni che più agitano i partiti di opposizione, alle prese con le discussioni sul programma con il quale sfidare, alle prossime elezioni, il centrodestra guidato da Giorgia Meloni.

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