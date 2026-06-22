Messi fa ancora la storia: è il miglior marcatore di sempre ai Mondiali, staccato Klose

Il fenomeno argentino aveva precedentemente sbagliato un calcio di rigore calciandolo fuori, poi la rete dell'1-0 che gli vale un altro primato: è il suo 17esimo in Coppa del Mondo

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Lionel Messi scrive un’altra pagina di storia. Dopo la tripletta all’esordio contro l’Algeria, il 38enne fuoriclasse di Rosario è andato a segno anche in Argentina–Austria, secondo impegno della Seleccion nel gruppo J dei Mondiali 2026, in corso all’AT&T Stadium di Arlington: è il suo 17esimo gol in una rassegna iridata, traguardo che gli permette di staccare Miroslav Klose – rimasto fermo a 16 – e diventare il miglior marcatore di sempre nella storia del torneo.

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Messi, che al nono minuto aveva calciato a lato un rigore mancando la prima chance di fare il record, è al suo sesto Mondiale: una striscia iniziata nel 2006, nel 6-0 alla Serbia e Montenegro a 18 anni, all’esordio con la Seleccion in una Coppa del Mondo, e proseguita poi nelle edizioni successive, con 4 reti nel 2014, una nel 2018 e 7 nel 2022 in cui ha condotto l’Albiceleste alla vittoria. Quindi i 3 gol all’Algeria e quello di oggi all’Austria, con l’unica “macchia” del Mondiale sudafricano chiuso a secco. A insidiare il primato di Messi c’è però Kylian Mbappé, a quota 14 e di undici anni più giovane rispetto al campione argentino.