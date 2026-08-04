Tutto è accaduto nel corso della finale femminile della Coppa Italia di Montesilvano, durante un time-out, tra il tecnico James Martins e la coppia composta da Chiara They e Sara Breidenbach

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Non è passato inosservato l’acceso diverbio, nel corso della finale femminile della Coppa Italia di beach volley di Montesilvano (Pe), durante un time-out, tra il tecnico James Martins e la coppia composta da Chiara They e Sara Breidenbach. “Le immagini viste sono inaccettabili e rappresentano un comportamento che condanniamo con assoluta fermezza. L’atteggiamento tenuto dal tecnico nei confronti delle proprie atlete va ben al di là di qualsiasi dinamica tecnica o sportiva e non può trovare alcuna giustificazione. Comportamenti di questo tipo non possono essere accettati in alcun modo”. A prendere posizione in una nota è il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi, commentando quanto accaduto nel corso della finale femminile citata, durante un time-out che ha visto protagonista il tecnico James Martins litigare con la coppia formata da Chiara They e Sara Breidenbach. La Fipav rende noto che “si è già attivata, segnalando l’accaduto ai propri organi competenti, affinché vengano ascoltati tutti i protagonisti coinvolti e siano svolti i doverosi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti”.

“Da anni la Federazione Italiana Pallavolo ha posto grande attenzione alle politiche di Safeguarding, affinché ogni atleta possa svolgere la propria attività in un ambiente sicuro – aggiunge Manfredi – Per questo motivo, chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all’attività federale è chiamato ad attenersi ai principi di tutela della persona, del rispetto reciproco, così da garantire la piena salvaguardia dei diritti dei tesserati. Questi valori sono imprescindibili per il nostro movimento“. La Fipav “ribadisce che ogni eventuale responsabilità sarà valutata nelle sedi competenti, nel pieno rispetto delle procedure previste dall’ordinamento federale, con la massima determinazione nel tutelare i valori dello sport e la sicurezza di tutti i tesserati coinvolti nell’attività federale“.

Ma cosa è successo? L’episodio si è verificato durante un time–out del secondo set. Nel corso di un acceso confronto con le sue giocatrici, il tecnico Martins ha prima afferrato e strattonato una pallavolista, poi ha fatto lo stesso con Chiara They nel tentativo di spronarle. Quest’ultima si è però divincolata, protestando con decisione: “La smetti? Basta!“, come mostrano le immagini delle telecamere. A quel punto l’allenatore ha lasciato la presa e ha ripreso a impartire indicazioni, probabilmente ignaro del gesto appena commesso: “Voglio vedere la palla a terra, non me ne frega un c…”.