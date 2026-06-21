Napoli, incendio all’ospedale del Mare: evacuati pazienti e personale da alcuni reparti

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Un incendio partito da alcune pedane in legno, e che ha interesstdo la coibentazione di un’ala della struttura, ha portato all’evacuazione di pazienti e personale medico di alcuni reparti dell’ospedale del Mare di Napoli. Al momento non risultano feriti.

Sul posto ci sono 40 vigili del fuoco con diversi automezzi tra i quali una botte da 14.000 litri. Le fiamme sarebbero divampate nei pressi di uno dei reparti del nosocomio nel quartiere Ponticelli, nella zona occidentale della città, e hanno dato origine a una densa coltre di fumo ben visibile da diversi punti della città.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per avviare le indagini. Da comprendere chi aveva accatastato pedane in legno nei pressi di un’ala della struttura ospedaliera, dalle quali sarebbe partito il rogo. I danni, ancora da quantificare, sono stati ridotti, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che intorno alle 18.30 erano ancora al lavoro per il raffreddamento dell’edificio.

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