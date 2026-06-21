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di Furio Durando

Dopo sedici partite dei Mondiali di calcio, il rodimento per la terza assenza dell’Italia da parte di certi giornali sportivi, ringalluzziti dai recenti trionfi contro Lussemburgo e Grecia, tracima. Pierfrancesco “Carneade” Archetti e poco dopo Alessandro Altobelli sulla Gazzetta straparlano frettolosamente di tante cose, oppressi dall’ipertrofia del format partorito da Infantino con 48 squadre e triplice sede e depressi dal nostro essere spettatori.

Punti dal sacrosanto sarcasmo del presidente Fifa sull’attuale difficoltà dell’Italia a qualificarsi per un mondiale con meno di 200 squadre, invece che riflettere sui fallimenti, sono in tanti – sembrano tanti Sechi in salsa sportiva – a etichettare “non all’altezza” (di chi? Dell’Italia messa sotto da Norvegia e Bosnia?) la maggior parte delle squadre in gara, a vaneggiare di “grandi assenti” (l’unica è la Russia, estromessa perché non ha la stella di David sulla bandiera; il resto è omissibile), a definire mediocre il campionato, troppe le partite e molte quelle “inutili” (???).

Partite “noiose” o “inutili”. Come se nel campionato italiano, da troppi anni appesantito da 20 squadre delle quali le solite 7-8 competitive per scudetto e coppe, 4 o 5 per salvarsi e le altre prive di ambizioni, le gare fossero tutte avvincenti e non si capisse quasi sempre dopo 12-13 giornate chi lotterà per lo scudetto e chi retrocederà, e chi galleggerà nella mediocrità, col rischio di dosare l’impegno secondo convenienza e “amicizie”: con 16 squadre, scudetto alla prima, CL alla seconda e play-offs per le coppe dal terzo all’ottavo posto, e play-outs dal nono al sedicesimo posto, il divertimento e la credibilità sarebbero altri.

E sia detto per inciso – tanto per zittire i vannacciani in crescita anche nel giornalismo gazzettaro, che prima o poi invocheranno l’autarchia anche nel calcio – la mediocrità della nazionale non è certo colpa dei “troppi” giocatori stranieri che hanno tenuto a galla i club italiani in Europa (le vittorie di Roma e Atalanta, le tre finali dell’Inter e le due della Fiorentina negli ultimi sette anni hanno fra l’altro dimostrato che c’è un calcio italiano d’élite anche senza Juventus e Milan): il problema è di sistema, di vivai, di cultura sportiva; citofonare Spagna e Francia per farsi un’idea.

Il mondiale americano sta invece mostrando un gioco spesso arioso, vario, moderno e soprattutto veloce, preparazioni atletiche sontuose a dispetto del caldo e degli orari di gara assurdi, organizzazione tattica e l’esercizio di quella gioiosa filosofia del “segnare un gol più degli altri”: roba che nelle zucche vuote del pensiero calcistico italico non entra, perso a celebrare i “corti musi” degli Allegri e le tediose costruzioni dal basso di Conte.

Salvo Curaçao, Tunisia e Paraguay, tutte le squadre scese in campo hanno dimostrato che il bel calcio dipende da talento, passione, ambizione, strategie e preparazione. Giappone, Egitto, Arabia Saudita, Marocco, Capo Verde, Australia, Messico hanno giocato alla pari o si sono imposte, mostrando che il calcio non è più da tempo un fenomeno di “scuole” europea e sudamericana, ma globale, perché da tutto il globo provengono i giocatori che rendono avvincenti i campionati nazionali.

Chi ama il calcio vuole vedere belle partite, bel gioco e attori di qualità, a prescindere dal nome e dalla geografia. Torto ha chi vorrebbe – ed è gente che neppure conosce la geografia fisica ed economica del pianeta – che i Mondiali diventassero il campionato di una superlega con “eccellenze” scelte a tavolino da una lobby, in base a blasone, ricchezza e appeal economico-commerciale in funzione del pubblico-utenza.

Scelta perdente in partenza, ma che riflette la subcultura neo feudale che improntò il progetto della Superlega europea per club di Andrea Agnelli & friends, per trasformare il “gioco più bello del mondo” in un tedioso circo con attori fissi, presenti per diritto di sangue anziché per merito. Lasciamoli piangere e recriminare.

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