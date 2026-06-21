Chi erano Camilla, Lorenzo e Riccardo, i tre ragazzi morti a 17 anni nell’incidente di Senago

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Si chiamavano Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi i tre ragazzi che hanno perso la vita all’alba di oggi dopo che l’auto su cui viaggiavano con altre sei persone (tutte ferite e portate in ospedale), è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Il gruppo di giovani, a quanto emerso, stava rientrando da una serata trascorsa in un locale di Lainate (Milano). Alla guida di un’Audi A2 omologata per 5 persone ma all’interno della quale erano in 9, c’era Gabriele Popovici, risultato positivo all’alcol test – tre volte oltre il limite – e arrestato per omicidio stradale.

Le tre vittime come alcuni degli altri feriti abitavano a Paderno Dugnano. Lorenzo Benin e Riccardo Provasi studiavano all’istituto Carlo Emilio Gadda, mentre Gabriele Popovici – conducente dell’auto – invece, risiede nel vicino comune di Cormano. I feriti sono appunto in totale sei, tutti tra i 17 e i 19 anni e tutti residenti tra Paderno e Cusano Milanino. Tutti sono stati portati al Niguarda in codice giallo con diversi traumi. I ragazzi, sottoposti alle dovute cure e accertamenti in ospedale, non sarebbero in condizioni preoccupanti. Sono tutti amici e alcuni legati al Cusano Calcio.

Tornando all’incidente, all’arrivo dei soccorritori, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo: sei sono stati affidati alle cure del personale sanitario, mentre la giovane Camilla non c’è stato nulla da fare. Nel corso delle successive operazioni di recupero dell’auto e di ricerca dei dispersi nel canale Villoresi, i vigili del fuoco hanno individuato all’interno del mezzo anche gli altri due giovani, Lorenzo e Riccardo, entrambi deceduti.