Ciclista morta a Palermo: auto supera in un tratto con linea continua e travolge il gruppo

Una Fiat 500X ha investito tre ciclisti a Pioppo: una donna di 41 anni ha perso la vita, altri due feriti lievi. Il conducente negativo all'alcol test

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Un’auto ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una delle persone in sella è deceduta e altre due sono rimaste leggermente ferite. È accaduto vicino Pioppo, alle porte di Palermo. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori dei carabinieri e della Polizia locale, coordinati dalla Procura di Palermo.

La ciclista morta si chiamava Mirela Nicoletta Rusu e aveva 41 anni. Il compagno che era con lei è stato portato al pronto soccorso in stato di choc, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale Ingrassia.

Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta Pioppo, frazione di Monreale, condotta da un uomo di 38 anni, ha invaso l’altra corsia investendo i ciclisti che andavano a Palermo. Il conducente è risultato negativo all’alcol test e potrebbe rispondere di omicidio stradale.