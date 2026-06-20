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Ultimo aggiornamento: 11:58

“Non ci basta vincere, vogliamo governare per 5 anni”: la promessa di Schlein, Conte e Fratoianni

di Simone Bauducco
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I leader del Campo largo sul palco della festa Fiom a Bologna. La segretaria dem: "Mai più divisi alle elezioni"
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“Non dobbiamo solo vincere, dobbiamo governare per cinque anni perché se no l’Italia non la cambiamo”. Dal palco della festa Fiom di Bologna, i leader di Pd, M5S e Si si prendono un impegno di fronte alle centinaia di operai che sono venuti ad ascoltarli e applaudirli. “Politiche sanitarie, politiche industriali e del lavoro, l’applicazione della Costituzione, sono tutte battaglie che non possiamo fare se qualcuno ci fa cadere dopo un anno” avverte il leader del M5S Giuseppe Conte.

“Se andiamo al governo noi, cambia tutto rispetto alla destra aggiunge il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni – il lavoro, la precarietà , i salari ma anche la pace e la guerra, no alla spesa militare sì alla sanità, ma i diritti civili”. La promessa lanciata dalla segretaria Dem Schlein è una sola: “Non faremo mai più l’errore e il regalo alle destre di andare divisi alle prossime elezioni – conclude Schlein – questo è l’impegno che prendiamo. Per questo servirà anche allargare alle forze moderate e liberaldemocratiche che condividono con noi il programma che costruiremo”.

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