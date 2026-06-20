Gli oranje di Koeman non possono sbagliare. Per i tedeschi è il primo vero test dopo la goleada contro Curaçao | Il programma del 20 e 21 giugno

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Un match tutto europeo apre il programma di sabato 20 giugno ai Mondiali: Olanda contro Svezia. Le due Nazionali arrivano alla seconda partita del gruppo F con umori opposti. Gli oranje di Ronald Koeman si logorano nei dubbi, dopo il pari al debutto contro il Giappone. Sotto accusa sono finiti soprattutto i cambi del ct, ma pure un gioco che fatica a decollare. Contro la Svezia è già la prova del nove: serve assolutamente una vittoria, altrimenti si aprirebbe la prospettiva di un passaggio del turno solo da miglior terza. I gialloblu guidati da Graham Potter, invece, vengono dall’entusiasmo per la goleada contro la Tunisia e per la ritrovata coppia Isak–Gyokeres, potenzialmente devastante. Se lo sarà davvero, lo capiremo anche contro l’Olanda.

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La Germania invece affronta oggi il primo vero test di questi Mondiali. Dopo il debutto soft contro Curaçao, nella serata di sabato (diretta sulla Rai) affronta la Costa d’Avorio, una delle squadre che ha offerto il miglior calcio nella gara d’esordio, battendo l’Ecuador in un match apertissimo. Certo, il ct Nagelsmann può schierare un quartetto da brividi: Wirtz, Musiala, Sane e Havertz. Ma Diomande, Diallo e compagni – tra cui l’interista Bonny e l’ex Milan Kessie – sono pronti a mettere alla prova la reale solidità della Nazionale tedesca.

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Nella notte italiana tra sabato 20 e domenica 21 giugno gli altri due match che completano il programma dei gruppi E ed F. Ecuador parte ovviamente da favorita contro Curaçao, ma non può sbagliare: serve una vittoria, anche bella rotonda, per blindare la qualificazione quanto meno da miglior terza. Il Giappone invece deve confermare quanto di buono fatto vedere all’esordio contro l’Olanda. Di fronte c’è la Tunisia, la squadra più in crisi del Mondiale, dopo l’esonero del ct Lamouchi e la scelta di chiamare Hervé Renard. Basterà per invertire il trend? È la Coppa del Mondo, tutto può accadere…

Mondiali 2026, le partite di oggi: 20 e 21 giugno

Olanda-Svezia (girone F)

Orario: 19:00

Houston: NRG Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Germania-Costa d’Avorio (girone E)

Orario: 22:00

Toronto: BMO Field

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Ecuador-Curaçao (girone E)

Orario: 02:00 (notte tra il 20 e il 21 giugno)

Kansas City: Arrowhead Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Tunisia-Giappone (girone F)

Orario: 06:00

Monterrey: Estadio BBVA

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 20 e 21 giugno, la sfida tra Germania e Costa d’Avorio di sabato sera si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Gli altri match invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.