Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: David e Messi in testa, si avvicina anche Vinicius jr
Tutti a caccia del nuovo record. I Mondiali 2026, la prima edizione a 48 squadre, offrono agli attaccanti la grande occasione per segnare più gol. C’è un match in più, i sedicesimi di finale. Ci sono soprattutto molte più squadre materasso nei gironi. Chissà se qualcuno riuscirà a superare Just Fontaine, l’attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite: ancora oggi detiene il primato di maggior gol segnati in una singola edizione dei Mondiali.
Mondiali 2026, la classifica dei gironi aggiornata
Mondiali 2026, i gironi e il nuovo regolamento
Intanto il duello tra Leo Messi e Kylian Mbappé riguarda il record all-time. Con la tripletta all’esordio contro l’Algeria, Messi ha agganciato Miroslav Klose a quota 16 gol. È il primato di sempre. Mbappé ha distrutto il Senegal con una doppietta ed è distante appena una rete.
Calendario Mondiali: dove vedere le partite in tv
L’albo d’oro dei Mondiali
La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026
1) Jonathan David (Canada)
3 gol
1) Leo Messi (Argentina)
3 gol
3) Matheus Cunha (Brasile)
2 gol
3) Ismael Saibari (Marocco)
2 gol
3) Vinicius Jr (Brasile)
2 gol
3) Johan Manzambi (Svizzera)
2 gol
3) Cyle Larin (Canada)
2 gol
3) Harry Kane (Inghilterra)
2 gol
3) Kylian Mbappé (Francia)
2 gol
3) Erling Haaland (Norvegia)
2 gol
3) Folarin Balogun (Stati Uniti)
2 gol
3) Kai Havertz (Germania)
2 gol
3) Yasin Ayari (Svezia)
2 gol
3) Elijah Henry Just (Nuova Zelanda)
2 gol