Comitati, sindaci e Provincia si attivano contro l’ipotesi del Deposito nazionale nel Viterbese: “Da anni chiediamo risposte, ma il ministro non ci ha mai incontrati”. E avvertono Roma con una protesta: “Il rischio arriva fino al Tevere”

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Il ritorno del nucleare nell’agenda del governo riporta a galla, a ogni confronto, la domanda che l’Italia trascina da decenni: dove mettere le scorie radioattive e quindi dove collocare il deposito nazionale che sarebbe dovuto essere pronto da anni. Nella Tuscia, però, quella domanda non è mai stata teorica. Da oltre quattro anni comitati, sindaci, Provincia di Viterbo, associazioni e cittadini si muovono contro l’ipotesi che il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi possa finire nel Viterbese, dove si concentra il 40 per cento delle aree individuate da Sogin, la società di Stato incaricata del decommissioning degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come potenzialmente idonee.

Ombrelli gialli sul Tevere: “Via le scorie dalla Tuscia”

Sabato 20 giugno quel movimento è arrivato a Roma sul Tevere: un battello carico di bandiere gialle con il simbolo del nucleare, ombrelli dello stesso colore e cartelli “No scorie nella Tuscia” ha attraversato il fiume con Castel Sant’Angelo sullo sfondo. Una scelta scenografica, ma soprattutto politica: trasformare una vertenza apparentemente locale in una questione nazionale e ricordare alla Capitale che il problema non si fermerebbe ai confini della Tuscia.

Il deposito, nella formulazione contestata dai comitati, dovrebbe accogliere 95 mila metri cubi di rifiuti radioattivi, 18 mila dei quali di scorie. Una “discarica nucleare” di superficie — in contrasto con l’indicazione europea di custodire le scorie nucleari in depositi di profondità — incompatibile con un territorio agricolo, fragile dal punto di vista idrogeologico e già segnato da criticità ambientali. “Da oltre quattro anni portiamo avanti una mobilitazione molto ampia contro l’ipotesi di realizzare nella Tuscia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi — ci spiega Famiano Crucianelli, presidente del Biodistretto della via Amerina e delle Forre —. Abbiamo organizzato grandi manifestazioni con migliaia di persone, svolto un lavoro capillare nei comuni e costruito un fronte che oggi coinvolge quasi tutti i sindaci della provincia, la Provincia stessa, associazioni, comitati e il mondo accademico”.

“Ignorate distanze da corsi d’acqua e sorgenti”

La battaglia, rivendicano, non è stata solo di piazza. I comitati hanno presentato osservazioni, contestato i criteri di Sogin, chiamato in causa tecnici, ricercatori e accademici. Secondo loro, la selezione dei siti avrebbe ignorato distanze da centri abitati, corsi d’acqua, sorgenti, monumenti naturali, oltre alla compatibilità sociale ed economica del territorio. Anche l’Ordine dei medici di Viterbo ha messo nero su bianco le proprie preoccupazioni, richiamando la contraddizione tra la radioattività naturale già presente in alcune aree del Viterbese e l’ipotesi di un deposito di rifiuti radioattivi.

Ben 21 siti su 51 nella Tuscia

I numeri rendono la protesta della Tuscia cruciale. Nella Carta nazionale delle aree idonee sono rimasti 51 siti in tutta Italia, 21 dei quali nella provincia di Viterbo. “Ancora oggi non sappiamo perché, tra i 51 siti individuati a livello nazionale, ben 21 ricadano nella provincia di Viterbo”, spiega Crucianelli. “Quando furono presentati i primi elenchi erano 22 su 67. È difficile non preoccuparsi quando un territorio così piccolo concentra una quota tanto elevata delle aree candidate. Abbiamo chiesto più volte di conoscere le motivazioni di queste scelte, ma non abbiamo mai ricevuto risposte convincenti”.

Da qui nasce la decisione di guardare a Roma. Non come semplice alleata, ma come possibile parte coinvolta. Il Tevere diventa il simbolo di questa connessione: secondo i comitati, alcune aree individuate nella bassa Tuscia sarebbero vicine a falde superficiali, corsi d’acqua e sistemi idrici collegati al bacino del fiume. La protesta sul battello, tra le sponde romane e i monumenti della Capitale, serve esattamente a questo: portare davanti agli occhi dei romani un rischio che, secondo il movimento, non resterebbe confinato a nord del Lazio. “Non chiediamo ai romani soltanto solidarietà. Riteniamo che il problema riguardi direttamente anche la Capitale”, spiegano. “Stiamo parlando di una struttura che sorgerebbe a poche decine di chilometri da Roma e che potrebbe avere conseguenze sull’intero bacino del Tevere”.

Il precedente “simbolo”. E oltre 50 amministrazioni contrarie

Il movimento cita il precedente di Asse, in Germania, dove infiltrazioni d’acqua in un deposito di rifiuti radioattivi hanno prodotto gravi problemi di contaminazione. Il timore è che un incidente, naturale o umano, possa compromettere falde e corsi d’acqua, con ricadute non solo sul Viterbese ma anche sulla Capitale. A questo si aggiunge il tema della sicurezza: in una fase segnata da guerre e instabilità internazionale, i comitati richiamano il rischio che siti legati al nucleare possano diventare obiettivi strategici.

La mobilitazione ha già ottenuto un sostegno istituzionale trasversale. Il Consiglio regionale del Lazio, il Comune di Roma e la Città metropolitana si sono espressi contro l’ipotesi di un deposito nella Tuscia. Anche oggi, sul battello, la presenza di amministratori con la fascia tricolore ha reso visibile il carattere istituzionale, oltre che civico, della protesta. “Siamo partiti con 35 amministrazioni e oggi siamo arrivati a oltre 50, praticamente la totalità dei comuni della provincia — spiega ancora Crucianelli —. Abbiamo chiesto un incontro al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e non abbiamo mai ricevuto risposta: è stato concesso ai comuni dell’Alessandrino, non a noi”.

Nelle prossime settimane la Provincia di Viterbo presenterà le proprie contestazioni tecniche nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica. “La Tuscia non intende fare la differenziata per le scorie di tutta Italia — ci dice Claudio Marotta, consigliere regionale di Sinistra civica ecologista —. Ventuno aree su 51 non sono una coincidenza, sono un bersaglio. Questa manifestazione a Roma dimostra che tutta la Regione è mobilitata per sventare questa minaccia al nostro territorio”.