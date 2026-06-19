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Ultimo aggiornamento: 17:40

Sinner torna a Wimbledon, il video del suo primo allenamento: il silenzio rotto dai suoi colpi

di Redazione Sport
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Il campione in carica ha scelto di presentarsi prima di tutti all'All England Club, dove debutterà lunedì 29 giugno
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Sembra quasi un ritmo musicale: dei colpi sordi a squarciare il silenzio della golden hour londinese, quando le luci dell’alba accendono il verde dell’All England Club. Il campione in carica Jannik Sinner ha scelto le prime ore del mattino per saggiare nuovamente l’erba di Wimbledon. Oggi è stato il suo primo giorno di allenamenti, dopo che ieri aveva già fatto visita al Campo Centrale, il tempio sacro del tennis che un anno fa lo ha incoronato campione.

Sinner ha scelto di presentarsi prima di tutti a Wimbledon, per affinare la preparazione allo Slam su erba direttamente sui campi londinesi. Niente tornei di preparazione, giocherà solamente l’Armani Tennis Classic, l’esibizione che si tiene dal 23 al 27 giugno sull’erba dell’Hurlingham Club, sempre nella capitale inglese. Poi testa al debutto. Come da tradizione, il campione in carica ha l’onore di aprire il programma di Wimbledon sul Campo Centrale: Sinner quindi giocherà lunedì 29 giugno alle ore 14.30. Il countdown è iniziato, a suon di dritti e rovesci.

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