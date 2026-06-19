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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:49

Tragedia sulle strade, bimba di 4 anni muore in un incidente tra due auto nel Barese: 15enne a bordo di uno scooter vittima a Siracusa

di Redazione Cronaca
La bambina era seduta sul sedile posteriore. In coma la madre
Tragedia sulle strade, bimba di 4 anni muore in un incidente tra due auto nel Barese: 15enne a bordo di uno scooter vittima a Siracusa
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Due incidenti stradali mortali nelle ultime ore in Italia. Il primo caso è avvenuto nella notte a Siracusa: un 15enne, a bordo di uno scooter, è morto dopo l’impatto con un’altra moto in viale Epipoli, una delle arterie periferiche più importanti della città. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 2, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 15enne. Il ragazzino, immediatamente soccorso, è stato traportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale, è morto poco dopo. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un 18enne alla guida dell’altro veicolo a due ruote. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’Umberto I.

L’altro episodio è avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. Una bambina di quattro anni ha perso la vita dopo lo scontro tra due auto. La mamma, 38 anni, è stata ricoverata al Policlinico del capoluogo pugliese. È intubata e in coma e ha riportato ferite al bacino e al torace. Sono in via di completamento gli accertamenti, poi sarà trasferita dalla sala rossa del pronto soccorso del Policlinico in rianimazione. Un uomo, che viaggiava su un’altra vettura, è rimasto ferito a causa di un trauma al bacino ed è ricoverato all’ospedale Di Venere del capoluogo. La bimba era seduta sul sedile posteriore dell’auto. Mamma e figlia sono di Triggiano.

Foto di archivio

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