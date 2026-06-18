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Ultimo aggiornamento: 13:34

Patrimoniale, la base M5s è a favore: la tassa sulle grandi ricchezze è la proposta più citata ai tavoli di confronto di Nova

di Redazione Politica
Il Movimento è spaccato: Conte continua a ribadire il suo no mentre Chiara Appendino vuole una "Millionaire tax" e ha spiegato: "Mettere le mani nelle tasche dei paperoni significa essere radicali? Sì. Ma solo così si è alternativi a una destra caviale e champagne"
Patrimoniale, la base M5s è a favore: la tassa sulle grandi ricchezze è la proposta più citata ai tavoli di confronto di Nova
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La base del Movimento 5 Stelle, coinvolta nella costruzione del programma per le prossime elezioni attraverso i tavoli territoriali di Nova, è largamente favorevole alla patrimoniale. “Molti nel M5S la pensano come me”, ha detto la settimana scorsa la ex vicepresidente M5s Chiara Appendino chiarendo di essere in disaccordo sul tema con il leader Giuseppe Conte e auspicando che la misura venga ribattezzata “Millionaire tax” per evitare di spaventare il ceto medio. “Mettere le mani nelle tasche dei paperoni significa essere radicali? Sì. Ma solo così si è alternativi a una destra caviale e champagne“. E in effetti, scrive Repubblica, da un’analisi interna dei 107 report elaborati in tutta Italia dopo i tavoli emerge che la tassazione dei grandi patrimoni compare nel 57% del totale e risulta la proposta concreta più citata in assoluto, presente in 19 aree geografiche su 20, insieme a dichiarazioni di principio come la necessità di un fisco progressivo e del contrasto all’evasione.

Ignorare la posizione della base sembra complesso. Ma il presidente del Movimento, dopo che il tema è stato sollevato dalla segretaria Pd Elly Schlein che però ha chiarito come non sia “all’ordine del giorno” nelle discussioni all’interno dell’alleanza progressista, ha più volte ribadito di essere contrario. “Finisce che va a colpire il ceto medio“, ha sostenuto da ultimo mercoledì a Pride Talks dando legittimità agli spauracchi agitati dai giornali di destra. “Perché i super ricchi vanno dove vogliono, sanno come eludere, hanno stuoli di consulenti. Quando vai a studiare sulle esperienze già fatte ti rendi conto che è una cosa che rischia di avere controindicazioni e non funziona. Piuttosto c’è un problema di redistribuzione, senza parlare di nuove tasse e senza fare un favore a un governo, quello Meloni, che ha tassato tutto, pure i pannolini”.

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