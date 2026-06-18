“Oh, bello di notte!”: Deschamps spiazza Ferrara in diretta e scatena le risate in studio. “Dovreste chiedere a lui cosa intendesse”

I due hanno giocato nella Juventus insieme tra il 1994 e il 1999 e si sono ritrovati a parlare su Dazn dopo la vittoria della Francia contro il Senegal

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Uno da commissario tecnico, l’altro da opinionista televisivo. Dopo diversi anni Didier Deschamps e Ciro Ferrara si sono ritrovati a parlare in diretta televisiva a distanza di diversi anni dalla loro esperienza torinese insieme. I due hanno infatti giocato nella Juventus tra il 1994 e il 1999. Dopo la sfida tra Francia e Senegal – vinta proprio dalla nazionale di Deschamps per 3-1 – il ct transalpino è arrivato ai microfoni di Dazn Italia intervistato da Federica Zille. A quel punto la sorpresa. Ciro Ferrara lo saluta in francese: “Ciao Didier, comment ça va? ça va bien?”. “Ciao Didier, come stai? Tutto bene?“.

Mondiali 2026, le partite di oggi

Mondiali 2026, la classifica dei gironi aggiornata

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta

Deschamps a quel punto risponde: “Oh bello di notte!”, scatenando le risate sia di Ferrara che degli altri presenti in studio. Ferrara – molto divertito – ha proseguito: “Grande Didier, mi fa davvero piacere. Era tanto tempo che non ci vedevamo e non ci sentivamo. Volevo farti anche io i complimenti per la partita”. I due hanno poi proseguito a parlare, ma scendendo più nell’aspetto tecnico della partita vinta dalla nazionale francese.

Mondiali 2026, i gironi e il nuovo regolamento

Calendario Mondiali: date e orari, dove vedere le partite in tv

L’albo d’oro dei Mondiali

Dopo la chiusura del collegamento e un secondo simpatico saluto, il dibattito si è spostato di nuovo sul primo saluto di Deschamps a Ferrara, con quel “bello di notte” che ha suscitato curiosità. Anche i presenti in studio hanno sottolineato il simpatico siparietto: “Bello di notte? Non so, tra l’altro è l’unico che me l’ha detto. Neanche i miei figli mi dicono che sono bello. Perché di notte? Me lo deve spiegare. Dovreste chiedere a lui cosa intendesse. Per fortuna l’ha detto a mezzanotte, così magari tutti stavano dormendo e non se ne sono accorti”, ha concluso Ferrara.