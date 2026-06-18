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Ultimo aggiornamento: 13:42

“Oh, bello di notte!”: Deschamps spiazza Ferrara in diretta e scatena le risate in studio. “Dovreste chiedere a lui cosa intendesse”

di Redazione Sport
I due hanno giocato nella Juventus insieme tra il 1994 e il 1999 e si sono ritrovati a parlare su Dazn dopo la vittoria della Francia contro il Senegal
“Oh, bello di notte!”: Deschamps spiazza Ferrara in diretta e scatena le risate in studio. “Dovreste chiedere a lui cosa intendesse”
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Uno da commissario tecnico, l’altro da opinionista televisivo. Dopo diversi anni Didier Deschamps e Ciro Ferrara si sono ritrovati a parlare in diretta televisiva a distanza di diversi anni dalla loro esperienza torinese insieme. I due hanno infatti giocato nella Juventus tra il 1994 e il 1999. Dopo la sfida tra Francia e Senegal – vinta proprio dalla nazionale di Deschamps per 3-1 – il ct transalpino è arrivato ai microfoni di Dazn Italia intervistato da Federica Zille. A quel punto la sorpresa. Ciro Ferrara lo saluta in francese: “Ciao Didier, comment ça va? ça va bien?”. “Ciao Didier, come stai? Tutto bene?“.

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Deschamps a quel punto risponde: “Oh bello di notte!”, scatenando le risate sia di Ferrara che degli altri presenti in studio. Ferrara – molto divertito – ha proseguito: “Grande Didier, mi fa davvero piacere. Era tanto tempo che non ci vedevamo e non ci sentivamo. Volevo farti anche io i complimenti per la partita”. I due hanno poi proseguito a parlare, ma scendendo più nell’aspetto tecnico della partita vinta dalla nazionale francese.

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Dopo la chiusura del collegamento e un secondo simpatico saluto, il dibattito si è spostato di nuovo sul primo saluto di Deschamps a Ferrara, con quel “bello di notte” che ha suscitato curiosità. Anche i presenti in studio hanno sottolineato il simpatico siparietto: “Bello di notte? Non so, tra l’altro è l’unico che me l’ha detto. Neanche i miei figli mi dicono che sono bello. Perché di notte? Me lo deve spiegare. Dovreste chiedere a lui cosa intendesse. Per fortuna l’ha detto a mezzanotte, così magari tutti stavano dormendo e non se ne sono accorti”, ha concluso Ferrara.

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