Colin Farrell tifa Africa ai Mondiali: “Mi ricordano di quando ero ragazzino, a Italia ’90”

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Si parla di calcio, insolitamente, anche alle première di Hollywood. L’irlandese Colin Farrell, sul tappeto rosso della seconda stagione di ‘Sugar‘ per Apple TV, ha parlato a lungo dei Mondiali con Ansa, smentendo di tifare per la Norvegia. Farrell ha spiegato: “Le nazioni africane stanno giocando in modo incredibile. Avete visto la Repubblica Democratica del Congo contro il Portogallo? Sono instancabili, non si fermano mai, giocano con una passione che parla di quanto siano ancora nuovi a questo livello. Non hanno mai smesso di correre, difendevano in massa. Gli attaccanti tornavano a difendere, i difensori si spingevano in avanti per attaccare”, ha spiegato l’attore.

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Farrell ha poi concluso: “Mi ricordano di quando ero ragazzino, a Italia ’90: Roger Milla del Camerun, che tornava a giocare a 38 anni dopo essersi ritirato, si è trasformato nell’eroe di quei mondiali, ha segnato quattro gol e festeggiava con quel balletto alla bandierina del corner”. In quella circostanza il Camerun arrivò ai quarti di finale del torneo, perdendo poi contro l’Inghilterra. Oggi sono diverse le nazionali africane che aspirano a fare meglio: da Senegal e Marocco – finaliste in Coppa d’Africa – fino alla Costa d’Avorio, passando dalla sorpresa Repubblica Democratica del Congo.