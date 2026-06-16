Mondiali, la nuova classifica dei gironi: clamoroso stop della Spagna, totale equilibrio
La strada verso il MetLife Stadium del New Jersey è iniziata: il 19 luglio verrà incoronato il Paese vincitore della Coppa del Mondo 2026. Partono 48 squadre, per la prima volta in un Mondiale, divise in 12 gironi: 72 partite per eliminare appena 16 Nazionali. Tutte le altre passano ai sedicesimi di finale: le prime due di ciascun gruppo, più le otto migliori terze. Ecco le classifiche dei gruppi aggiornate.
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Il nuovo regolamento dei gironi
In caso di arrivo a pari punti all’interno dello stesso girone, la FIFA applicherà nell’ordine i seguenti criteri per stabilire la classifica finale:
- Maggiore differenza reti complessiva;
- Maggior numero di gol segnati;
- Punti ottenuti negli scontri diretti;
- Migliore differenza reti negli scontri diretti;
- Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti;
- Classifica fair play (conteggio delle sanzioni e dei cartellini);
- Sorteggio finale a opera della FIFA.
Per quanto riguarda le migliori terze, ci sarà una classifica a parte, composta appunto dalle 12 terze classificate. I criteri che si applicheranno per decretare le otto qualificate sono:
- Maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone;
- Differenza reti risultante da tutte le partite del girone;
- Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;
- Punteggio di condotta di squadra più alto (giocatori e dirigenti) relativo al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone;
- Sorteggio finale a opera della FIFA
Mondiali 2026, tutti i gironi
Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca
Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao
Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama