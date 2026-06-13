Colpo grosso ai Mondiali, svaligiato il furgone dell’Inghilterra: spariti scarpini, palloni e le lavagne tattiche del ct Tuchel

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L’Inghilterra di Thomas Tuchel non ha ancora giocato una partita ai Mondiali 2026, ma si è già ritrovata protagonista di una vicenda che sembra uscita da un film. Durante il trasferimento del materiale della squadra dalla Florida al Missouri, infatti, una parte dell’equipaggiamento dei Tre Leoni è stata rubata. Un colpo che la stampa britannica ha definito un “furto colossale” e che rischia di creare più di un grattacapo allo staff tecnico a pochi giorni dall’esordio contro la Croazia.

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Spariti scarpini, palloni e materiale tecnico

Il furto è avvenuto mentre il carico viaggiava da West Palm Beach, sede del ritiro pre-Mondiale in Florida, allo Swope Soccer Village di Kansas City, dove l’Inghilterra resterà almeno per le prossime tre settimane. Proprio lì era previsto il primo allenamento ufficiale della squadra.

Secondo le ricostruzioni, dal furgone sarebbero scomparsi gli scarpini di alcuni dei giocatori più rappresentativi della nazionale, tra cui Harry Kane e Jude Bellingham, oltre ai palloni ufficiali del torneo e a numerose attrezzature utilizzate durante gli allenamenti. Fonti vicine alla squadra sostengono che, tra il materiale arrivato a destinazione, sarebbe rimasto addirittura un solo pallone. Ma non è tutto. Tra gli oggetti sottratti figurerebbero anche apparecchiature per l’analisi dei dati dei giocatori, lavagne tattiche utilizzate da Tuchel e persino lettini per i massaggi. In pratica, una parte significativa dell’arsenale logistico e tecnico preparato nei minimi dettagli dalla Football Association per la spedizione mondiale.

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Indaga la polizia: due persone fermate

La polizia di Kansas City ha aperto immediatamente un’indagine. In un comunicato ha confermato di stare verificando il furto di materiale da un veicolo della squadra inglese arrivato in città con diversi oggetti mancanti. Le autorità hanno inoltre reso noto che due persone sono state fermate e restano sotto osservazione nell’ambito delle indagini. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa inglese, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche un possibile coinvolgimento degli stessi autisti incaricati del trasporto del materiale. Al momento, però, non sono state formulate accuse ufficiali.

Una corsa contro il tempo prima della Croazia

La Football Association sta collaborando con le forze dell’ordine e, parallelamente, lavora per recuperare o sostituire il materiale sottratto. Una situazione tutt’altro che ideale per Tuchel, che aveva programmato nei dettagli la preparazione al debutto mondiale. L’Inghilterra arriva comunque da un periodo positivo. Nel ritiro in Florida ha disputato alcune amichevoli vincendo contro Nuova Zelanda e Costa Rica, in un clima che sembrava particolarmente sereno. Ora, però, oltre agli avversari, i Tre Leoni devono fare i conti anche con un imprevisto decisamente insolito: il debutto contro la Croazia è previsto mercoledì 17 giugno alle ore 22 italiane.