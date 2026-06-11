Una kermesse mai vista, votata al business sfrenato, che calcisticamente è l'ultima danza di Messi e Ronaldo. Volti, moduli, favorite e regole: tutto quel che c'è da sapere sullo show

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

L’ultimo giro di giostra per Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Edin Dzeko, Guillermo Ochoa, Manuel Neuer, quasi sicuramente Neymar e chissà Harry Kane. Il debutto di Lamine Yamal, Erling Haaland, Désiré Doué, Kerim Alajbegovic, Florian Wirtz, Nico O’Reilly. L’esordio assoluto di nazionali come Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan. Il ritorno di R.D. Congo e Haiti (dopo 52 anni), Iraq (40), Austria, Norvegia e Scozia (28), Turchia (24). Quarantotto squadre al via, un pieno di partite (104), una maratona di 39 giorni, tre nazioni, altrettanti fusi orari, variazioni climatiche anche di 25 gradi, prezzi esorbitanti dei biglietti – il doppio di Qatar 2022 – e un diluvio di denaro tra sponsor, televisioni, annessi e connessi. A voi il Mondiale 2026 Usa-Canada-Messico, tre paesi organizzatori, ma gli Stati Uniti di Trump a dettare legge, e qui sulla parola legge si può discutere dove portino le politiche del presidente Donald, con il silenzio che diventa assenso della Fifa di Gianni Infantino. Un avvocato, pensa te, che attraverso la Gazzetta dello Sport ci racconta la favola del miglior mondiale di sempre. Dimenticavamo: manca l’Italia, alla terza bocciatura di fila e distratta, in parte, dalle elezioni per il successore di Gabriele Gravina, con l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò in vantaggio sullo sfidante Giancarlo Abete e il ritorno, all’orizzonte, di Roberto Mancini in panchina.

Un mondiale mai visto, inno al gigantismo, al business sfrenato e senza vergogna, un evento che vuole celebrare il trumpismo e la cultura MAGA per attutire la prevedibile botta delle elezioni midterm che, a novembre, potrebbero ammaccare l’attuale presidenza Usa. Sul piano tecnico, una manifestazione tutta da scoprire. Dice Jurgen Klismann, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Sarà una Coppa del Mondo molto impegnativa, sfiancante, in cui conterà molto la testa. Conterà avere un atteggiamento positivo”. Qui Klismann si lascia poi andare a considerazioni discutibili: “Se ti presenti al torneo in modo negativo, pensando a Trump e alle cose che stanno accadendo nel mondo, non vai lontano”. Comprendiamo che l’ex centravanti tedesco vive in California da 28 anni e non vuole mettersi di traverso nei confronti del Paese che lo ospita, ma l’invito a voltarsi dall’altra parte, a non pensare, non è condivisibile. Bisogna invece guardare e riflettere, anche partecipando. Vale anche per chi, nelle tastiere, invoca il boicottaggio del mondiale.

Il lotto delle favorite è il solito. In pole position partono l’Argentina campione in carica, la Francia piena di talenti e con la voglia di vendicare la sconfitta ai rigori nella finale 2022, la Spagna portatrice forse del miglior calcio a livello di nazionali. In seconda fila, il Brasile di Carlo Ancelotti, l’Inghilterra eterna incompiuta, il Portogallo non solo di CR7, ma anche di Vitinha, Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, la Germania di Musiala. Tra le outsider, occhio alla Norvegia che non è solo Haaland, ma anche Odegaard, Sorloth, Nusa, la solita Olanda, il Marocco. Incuriosisce la Scozia di McTominay e McGinn, da seguire la Turchia di Montella e il Belgio di Doku. La Croazia è su con gli anni, ma non molla mai, il Senegal vuole vendicare il titolo africano cancellato a tavolino dopo il caos nella finale contro il Marocco.

Tra i moduli di gioco, dominano il 4-3-3 (17 nazionali) e il 4-2-3-1 (13). Distanziati, 3-4-2-1 (6), 4-4-2 (4), 4-1-4-1 (3), 4-4-1-1 (2), 3-4-3, 5-4-1 e 3-4-1-2 (1). Non pervenuto, il 3-5-2 tanto caro all’Italia: forse non è un caso se siamo ancora fuori. Sarà un torneo ad alta quota in attacco, con i migliori bomber in circolazione che lotteranno per il titolo del capocannoniere. Cristiano Ronaldo svetta dall’altro dei suoi 143 gol in nazionale e 973 in totale in carriera – 991 con le selezioni giovanili -, poi Messi a quota 117 con l’Albiceleste in 199 presenze, Harry Kane (79 con la maglia dell’Inghilterra e 442 nei club, ben 61 nell’ultima stagione con il Bayern Monaco), Mbappé (56 con la Francia e 373 tra Monaco, Psg e Real Madrid), Haaland (55 in 50 partite con la Norvegia). C’è abbondanza di centrocampisti di alta qualità, di grandi portieri (Courtois, Maignan, Neuer, Alisson, Martinez) e di ottimi esterni. C’è penuria, anche tra le big, di grandi difensori centrali: mancano talenti nel ruolo e forse non c’è cura da parte dei vivai. In linea con le direttive politiche, sarà il mondiale dell’intolleranza: nei confronti delle perdite di tempo in primis. Il Var sarà ancora più presente e occhio ai cartellini: in una maratona come questa potranno incidere. Il clima rappresenta l’incognita: prepariamoci a partite dalla durata imprecisata, con il rischio di stop prolungati in caso di fulmini in arrivo. La finale avrà l’intervallo più lungo di sempre, causa show annunciato di trenta minuti. Qualcuno, negli spogliatoi, potrà fare un sonnellino.