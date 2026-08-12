Clamoroso in Bolivia: Marijuana sul pullman del San Paolo, sequestrati 86,5 chili. Tre arresti

Il veicolo della Buses Cosmos era diretto a Santa Cruz dove avrebbe dovuto prelevare i giocatori e portarli a La Paz, per la sfida di Coppa Sudamericana contro il Bolivar

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La Umopar, l’unità della polizia boliviana impegnata nella lotta al narcotraffico, ha sequestrato 86,5 chili di marijuana su un pullman che avrebbe dovuto trasportare la squadra brasiliana del San Paolo. Il veicolo della Buses Cosmos era diretto a Santa Cruz dove avrebbe dovuto prelevare i giocatori e portarli a La Paz, per la sfida di Coppa Sudamericana contro il Bolivar.

Gli agenti hanno perquisito il pullman a Locotal, trovando – riporta il quotidiano locale “El Pais” – quattro sacchi contenenti marijuana. Sono state arrestate tre persone con la Buses Cosmos che si è affrettata a mandare un altro pullman per trasportare la squadra brasiliana.