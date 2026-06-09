Il sisma è avvenuto a largo della costa a 33 chilometri di profondità: è durato circa 30 secondi. William Barnhart, geofisico dell’USGS, lo ha definito "estremamente raro", il più forte registrato nel Golfo del Messico dagli anni Cinquanta

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Non solo blackout e cittadini ridotti alla fame, l’8 giugno Cuba è stata colpita anche da un terremoto di magnitudo 6,5 della scala Richter. L’epicentro è stato a largo della costa, a 100 chilometri da Mantova, nello Stato di Pinar del Río, a una profondità di 33 chilometri. La scossa è stata tale da essere avvertita anche in Florida e a l’Avana, capitale dell’isola. Non sono però stati segnalati feriti né danni materiali significativi.

Il terremoto è stato avvertito nella parte occidentale dell’isola intorno alle 14:00. Il giornale locale 14yMedio, segnala di aver registrato con nitidezza il sisma dal 14° piano di un edificio a Nuevo Vedado, nella capitale L’Avana, e che “il tremore è durato per oltre 30 secondi, con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud”. Negli Stati Uniti, le autorità della contea di Miami-Dade hanno annunciato l’evacuazione di diversi edifici a scopo precauzionale, tra cui il principale edificio governativo della contea, un grattacielo di 28 piani nel centro di Miami. Le autorità hanno inoltre sospeso temporaneamente il servizio di due linee ferroviarie sopraelevate per pendolari che attraversano il centro cittadino.

William Barnhart, geofisico dell’USGS, ha definito il terremoto “estremamente raro”. Secondo l’esperto, si tratta del più forte terremoto mai registrato nel Golfo del Messico dall’epoca delle moderne rilevazioni strumentali, iniziate negli anni Cinquanta. “È uno dei soli cinque o sei terremoti di magnitudo pari o superiore a 5 di cui siamo a conoscenza in tutto il Golfo del Messico”, ha affermato. Secondo gli esperti, Cuba occidentale potrebbe registrare forti scosse di assestamento nei prossimi giorni, ma è improbabile che vengano avvertite in Florida. “Esiste sempre una probabilità molto, molto piccola che questo terremoto sia seguito da uno ancora più forte”, ha precisato Barnhart, “tuttavia, in Florida non ci si deve aspettare scosse significative, o addirittura alcuna scossa, a causa degli eventuali assestamenti“.