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Ultimo aggiornamento: 6:09

In Egitto altro assalto al dissenso: oltre 50 persone del gruppo “Gen Z002” in carcere

Riccardo Noury
Riccardo Noury
Portavoce di Amnesty International Italia
Il gruppo ha lanciato un sondaggio online chiedendo di esprimersi a favore o contro il presidente al-Sisi. Vi hanno partecipato oltre 330.000 persone. Di lì a poco tempo è scattata la repressione
In Egitto altro assalto al dissenso: oltre 50 persone del gruppo “Gen Z002” in carcere
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Dalla fine di maggio l’Agenzia per la sicurezza nazionale egiziana ha arrestato almeno 50 persone appartenenti al gruppo “Gen Z002”, nato online su iniziativa di un attivista in esilio, Anas Habib, ispirato dalle proteste giovanili della seconda metà del 2025 in Nepal.

Sulla piattaforma Discord, “GenZ002” ha avviato una serie di dibattiti e dirette sulla situazione politica egiziana ma anche su sport e letteratura. Ha organizzato corsi di primo soccorso e lezioni di fitness. Vi si sono via via aggregate persone giovani ma anche adulte, desiderose di partecipare a uno spazio libero di discussione. Poi, nel gennaio di quest’anno, il gruppo ha lanciato un sondaggio online chiedendo di esprimersi a favore o contro l’eventuale deposizione del presidente Adel Fattah al-Sisi. Vi hanno partecipato oltre 330.000 persone. Di lì a poco tempo è scattata la repressione.

Sei delle persone arrestate, tutti maschi di età compresa tra 16 e 49 anni, sono state vittime di sparizione forzata, anche per 40 giorni. “Riapparsi” negli uffici delle procure, gli arrestati sono stati interrogati sulle ragioni per cui avevano aderito a “Gen Z002” e su una serie di post pubblicati su Facebook che criticavano il governo, lamentavano l’aumento dei prezzi della benzina e dell’elettricità o riprendevano contenuti di Anas Habib.

Uno di loro, uno studente di 19 anni, ha denunciato di essere stato torturato con le scariche elettriche mentre era appeso bendato in una posizione dolorosa e stressante.

Nei confronti delle persone arrestate, la Procura suprema per la sicurezza dello stato ha avviato due distinte indagini, per reati di terrorismo e diffusione di notizie false. Si trovano, come altre migliaia di persone in Egitto, in detenzione preventiva, sottoposte alla consueta e nota litania delle udienze di convalida che si susseguono ogni 15 o 45 giorni.

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