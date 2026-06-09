Enorme squalo bianco avvistato nel canale di Sicilia, il sub: “Le mie dita tremavano”

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Durante un’immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari dell’associazione Ghost Diving e di Healty Seas, fondazione non profit che opera per la protezione del mare, ha avvistato uno squalo bianco, specie rara nelle acque del Mediterraneo. I sub stavano bonificando i fondali attraverso la rimozione di attrezzature da pesca abbandonate e impigliate in un relitto.

L’incontro con lo squalo è stato filmato dal subacqueo Derk Remmers che, in un’intervista rilasciata alla Bbc, ha raccontato di aver faticato ad attivare la telecamera a causa dell’emozione del momento: “Le mie dita tremavano, è stato un incontro davvero speciale. Lo squalo nuotava vicino a noi, si allontanava e tornava indietro”. Le immagini sono poi state postate da Pascal van Erp di Ghost Diving sulla propria pagina Facebook.