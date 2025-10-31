Concluso il processo a carico del deputato vercellese. Era accusato di porto abusivo di un'arma da collezione e di detenzione di munizioni da guerra, dopo che un colpo partito dal suo mini-revolver aveva ferito Luca Campana a una festa della Pro Loco a Rosazza

Emanuele Pozzolo è stato condannato dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, per il porto abusivo di un’arma da collezione, una mini pistola North American Arms. La sentenza è arrivata venerdì, al termina dell’ultima parte del processo a carico del deputato vercellese (ex Fratelli d’Italia) per lo sparo di Capodanno del 2024 a Rosazza, nel quale è rimasto ferito Luca Campana. Pozzolo è stato invece assolto per il possesso di munizioni di guerra, “perché il fatto non sussiste”.

La pm Paola Francesca Ranieri aveva chiesto al termine della requisitoria una condanna a un anno e sei mesi per il porto d’armi del piccolo revolver e la tipologia dei proiettili con cui era caricato. Durante la requisitoria la pm ha aggiunto: “Non mi interessa chi ha sparato o chi non ha sparato: interessa che il giudice valuti la legittimità del porto d’arma e del munizionamento”. Non ha poi lesinato critiche alla difesa: “Ha cercato di minare la credibilità dei testimoni del pm”.