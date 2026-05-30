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Ultimo aggiornamento: 18:06

L’alzabandiera senza la bandiera: il re di Spagna Felipe sbalordito davanti all’incidente durante la cerimonia

di Redazione Esteri
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L'episodio è avvenuto a Vigo, in Galizia, durante le celebrazioni per la festa delle Forze armate
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Sta facendo il giro del web il fuoriprogramma avvenuto alla festa delle Forze armate: durante la cerimonia dell’alzabandiera, il vessillo nazionale giallo e rosso cade. Viene quindi inquadrata la reazione perplessa del re Felipe VI, che sgrana gli occhi, con uno sguardo tra il sorpreso e lo spaventato. Il sovrano comunque rimane concentrato di fronte al simbolo del Paese.

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