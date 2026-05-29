L’euforia per aver sconfitto il polacco Hubert Hurkacz in cinque set, dopo più di 4 ore e mezza di partita, l’esultanza con un gran numero di tifori euforici per il suo successo al Roland-Garros, l’abbraccio ai fan saltando per tutto il campo. Poi la scoperta: “Mi hanno rubato la racchetta”. Ha dell’incredibile quanto successo a Frances Tiafoe ieri, giovedì 28 maggio, dopo il trionfo al secondo turno dello Slam parigino contro Hurkacz.

In mezzo al caldo incredibile che ha messo ko Jannik Sinner, Tiafoe ha avuto la meglio su Hurkacz in un incontro faticosissimo durato 4 ore e 43 minuti. Poco dopo aver salutato Hurkacz con una stretta di mano e aver stretto la mano al giudice di sedia, Tiafoe si è strappato la maglietta e ha urlato per la felicità in mezzo al pubblico. Poi però ha subito notato che qualcuno gli aveva rubato la racchetta. Motivo per cui ha subito pubblicato un messaggio social per ritrovarla. “Atmosfera incredibile oggi sul Campo 14”, ha scritto Tiafoe in una storia di Instagram dopo la partita. “Ma devo dire una cosa al tifoso che ha preso la mia racchetta alla fine, mentre festeggiavo con voi: potrei riaverla? In cambio, ti regalerò due biglietti per la mia prossima partita.”

Dopo aver fornito le istruzioni su come completare lo scambio – taggando un membro del suo team -, Tiafoe ha concluso il messaggio scrivendo: “Grazie a tutti per l’affetto”. Successivamente, in un’intervista a TNT Sports , Tiafoe ha dichiarato di aver recuperato la racchetta. “Ho pensato: ‘Aspetta, credo di aver perso una racchetta’”, ha detto. Poi, ridendo, ha continuato: “Ho pensato: ‘Credo che l’abbia presa un tifoso'”. Ha successivamente spiegato che un membro della sua squadra gli aveva chiesto se volesse pubblicare un post su Instagram nel tentativo di recuperarlo.

Tiafoe ha accettato, pensando che sarebbe stato divertente. La tifosa in questione era una donna che durante un abbraccio generale con il pubblico, come mostrato al rallentatore da TNT, ha preso la racchetta nel caos generale. E alla domanda sul perché fosse così importante, visto che ne ha otto, ha risposto: “Voglio dire, ho vinto la partita con quella“, ha detto, suscitando risate tra i giornalisti presenti. Sabato, al terzo turno, Tiafoe affronterà il portoghese Jaime Faria.