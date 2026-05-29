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Ultimo aggiornamento: 6:52

MotoGp, è il weekend del Mugello: Bezzecchi sogna il quarto successo | Gli orari e dove vedere in tv il Gp d’Italia

di Redazione Sport
Il duello in casa Aprilia e il terzo incomodo Di Giannantonio, il rientro di Marc Marquez, il riscatto di Bagnaia: il programma del weekend
MotoGp, è il weekend del Mugello: Bezzecchi sogna il quarto successo | Gli orari e dove vedere in tv il Gp d’Italia
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Il Gran Premio d’Italia, in programma nel weekend, rinnova il duello in casa Aprilia fra il leader della classifica di MotoGP Marco Bezzecchi (con all’attivo tre vittorie in sei gare) e Jorge Martin, secondo a -15 dal compagno-rivale dopo il doppio ritiro in Catalogna due settimane fa. Proverà a inserirsi nella lotta per la vittoria la Ducati di Fabio Di Giannantonio, trionfatore a Montmelò. Marc Marquez ha superato i postumi della caduta nella Sprint Race di Le Mans, che lo ha costretto ”ai box” in Catalogna, e al Mugello ci sarà: il bis del successo dello scorso anno però pare complicato. Cercano riscatto invece Pedro Acosta e l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, tre volte a segno nel gran premio di casa nel 2022, 2023 e 2024.

Al Mugello “mi auguro di andar meglio. A Barcellona ho fatto un po’ fatica però siamo riusciti a portare a casa un risultato comunque decente”, il commento di Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport. “Adesso pensiamo al Mugello, una pista bellissima davanti ai nostri tifosi. Sarà emozionante e bello per me e per tutta la squadra – ha aggiunto – Cercheremo di fare il massimo”. Marquez invece punta a ritrovare un buon feeling sulla Desmosedici: “Il recupero sta procedendo come stabilito, sono tornato ad allenarmi normalmente in questi giorni e sarò in pista soprattutto per testare le mie reali sensazioni e condizioni fisiche. Entrambi gli interventi chirurgici sono andati bene, ma procediamo con tutte le cautele del caso”.

MotoGP, Gp Italia 2026: dove vedere in diretta tv e streaming

Dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp d’Italia? Tutto il weekend del Mugello viene trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky, con riferimento su Sky Sport MotoGP (canale 208), oltre che in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio d’Italia sarà visibile anche in chiaro su TV8 (e in streaming su tv8.it), che trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint del sabato, oltre alle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP nella giornata di domenica.

Venerdì 29 maggio 2026

Prove libere 1 Moto3 09:00-09:35: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now
Prove libere 1 Moto2 09:50-10:30: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now
Prove libere 1 MotoGP 10:45-11:30: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Prove libere 2 Moto3 13:15-13:50: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now
Prove libere 2 Moto2 14:05-14:45: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now
Prove libere 2 MotoGP 15:00-16:00: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Sabato 30 maggio 2026

Prove libere 3 Moto3 08:40-09:10: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now
Prove libere 3 Moto2 09:25-09:55: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now
Prove libere 3 MotoGP 10:10-10:40: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Qualifiche MotoGP 10:50-11:30: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8
Qualifiche Moto3 12:45-13:25: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8
Qualifiche Moto2 13:40-14:20: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

Gara Sprint MotoGP 15:00: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

Domenica 31 maggio 2026

Warm Up MotoGP 09:40-09:50: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Gara Moto3 alle 11:00: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8
Gara Moto2 alle 12:15: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8
Gara MotoGP alle 14:00: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

La classifica di MotoGP prima del Mugello

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