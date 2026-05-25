Una notte di festa per la Roma e per i suoi tifosi. Dopo il successo per 2-0 sul campo del Verona, che ha sancito il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo sette anni di assenza, centinaia di supporter si sono riversati all’aeroporto di Fiumicino per accogliere la squadra di Gian Piero Gasperini di rientro dalla trasferta veneta. Un entusiasmo esploso ancora di più perché il ritorno nella massima competizione europea coinciderà con il centenario della società.

Già intorno all’una di notte il piazzale davanti al Terminal 5 era gremito di tifosi. Cori, slogan e nomi dei giocatori urlati a squarciagola hanno accompagnato l’arrivo del pullman della squadra. In tanti hanno cercato un selfie o un autografo dai propri idoli. Tra i più acclamati il portiere Mile Svilar e Stephan El Shaarawy, autore del gol del definitivo 2-0 nella sua ultima apparizione in maglia giallorossa.

Tanti applausi anche per Gasperini, che a fine gara ha commentato così il traguardo raggiunto ai microfoni di Dazn: “Quando parlavamo tra noi ci dicevamo che per andare in Champions dovevamo fare un filotto di 6-7 partite che è quello che fanno le grandi squadre. Noi l’abbiamo fatto nel momento giusto”.