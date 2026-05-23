F1 Sprint Canada: vince Russell, scintille con Antonelli. L’italiano furioso: “Mi ha spinto fuori” | Ordine d’arrivo e nuova classifica

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George Russell, protagonista di un duello serrato con tanto di contatto con il compagno di Mercedes Kimi Antonelli, si aggiudica la Sprint race del Gp del Canada. Alle sue spalle la McLaren di Lando Norris e lo stesso Antonelli. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono al quinto e sesto posto, davanti alla Red Bull di Max Verstappen.

I due grandi protagonisti della Sprint sul circuito di Montreal sono stati i piloti Mercedes. Russell, partito in pole, è scattato davanti a tutti ma ha visto il rivale Antonelli avvicinarsi fin da subito. Già al quinto giro il 19enne italiano ha tentato il primo affondo. Al sesto giro ecco il contatto, con Antonelli che ha tentato il sorpasso all’esterno di curva 1 ed è stato costretto ad andare fuori pista, accompagnato da Russell. Si è acceso furioso via radio: “Mi ha spinto fuori“, ha detto al suo team. Poco dopo Antonelli è finito sull’erba tentando un’altra staccata al limite. E ha ribadito: “George è stato scorretto”. Toto Wolff che è intervenuto più volte per tentare di calmarlo. Così il bolognese, ancora leader del Mondiale, ha perso anche la posizione su un ottimo Norris. Nel finale ha provato a riprendersi la seconda piazza, ma ha rischiato nuovamente con un altro lungo.

L’impressione è che Antonelli abbia cercato un sorpasso difficile su Russell, che ha approfittato della situazione per compiere una manovra sicuramente astuta, non gradevole, ma dentro i limiti del regolamento. Tanto che l’episodio non è stato nemmeno investigato dalla direzione gara. Il bolognese ha provato a dare un’altra stoccata al suo compagno in Mercedes e rivale per il Mondiale, ma questa volta gli è andata male. E ha rischiato di buttare punti preziosi anche nella lotta con Norris.

Dietro le Ferrari sono state spettatrici. Hamilton, partito molto bene, alla fine si è fatto nuovamente scavalcare da Oscar Piastri, quarto al traguardo, e anche dal compagno di squadra Leclerc. Non è un bel segnale in vista della gara lunga di domenica.

Gara Sprint Canada, l’ordine di arrivo

1. Russell (Mercedes)

2. Norris (McLaren) a 1″272

3. Antonelli (Mercedes) a 1″843

4. Piastri (McLaren) a 9″797

5. Leclerc (Ferrari) a 9″929

6. Hamilton (Ferrari) a 10″545

7. Verstappen (Red Bull) a 15″935

8. Lindblad (Racing Bulls) a 29″710

9. Colapinto (Alpine) a 31″621

10. Sainz (Williams) a 36″793

11. Perez (Cadillac) a 1’00″402

12. Lawson (Racing Bulls) a 1’01″344

13. Bortoleto (Audi) a 1’01″814

14. Ocon (Haas) a 1’04″209

15. Hülkenberg (Audi) a 1’12″158

16. Stroll (Aston Martin) a 1 giro

17. Bottas (Cadillac) a 1 giro

18. Bearman (Haas) a 1 giro

19. Albon (Williams) a 1 giro

20. Gasly (Alpine) a 1 giro

21. Hadjar (Red Bull) a 3 giri

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