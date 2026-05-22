“La Roma e il futuro di Pellegrini? Se ti rispondo non mi fanno più rientrare”: la frase di Totti che fa sognare i tifosi giallorossi

Con la stagione ormai in dirittura d’arrivo e un quarto posto adesso vicinissimo ma non ancora conquistato, in casa Roma è sempre più d’attualità il possibile ritorno nella dirigenza giallorossa di Francesco Totti nell’anno del centenario. L’ex capitano del club era già stato in società dopo il ritiro, ma lasciando due anni dopo – nel 2019 – per divergenze con la società. Differenze di veduta con i Friedkin che potrebbero complicare anche adesso il suo ritorno alla Roma, ma intanto Totti fa sognare i tifosi.

L’ex capitano – ospite di un evento all’Università di Bari con Bruno Conti e Vincent Candela – si è trovato in difficoltà dopo due domande di uno studente, che gli ha prima chiesto se a Lorenzo Pellegrini oggi manchi il carisma e la personalità che avevano lui o De Rossi e se nell’anno del centenario (quindi nella prossima stagione), si concretizzerà il tanto discusso suo ritorno alla Roma. Conti ha sviato e ha preferito non rispondere perché “la Roma mi ha vietato di parlare della Roma”, mentre Totti ha risposto simpaticamente: “Io se ti rispondo non mi fanno più rientrare“, confermando di fatto una trattativa e confermando anche la volontà di voler tornare in società.

Tornato serio, Totti ha risposto solo alla prima delle due domande poste dallo studente: “Io penso che Pellegrini sia uno dei centrocampisti più forti che ci sia. L’ho sempre detto, anche quest’anno che ha avuto alti e bassi. Io spero possa rimanere a lungo perché può fare la differenza ed è un giocatore che alla Roma può e deve starci. Quindi spero rimanga, anche se…”, “rinnova, rinnova”, l’ha interrotto lo studente. Intanto come riportano diversi siti romani, Totti avrebbe rifiutato la prima offerta giallorossa: alla base di tutto non ci sarebbero problemi economici, ma solo una differenza di vedute tra lui e i Friedkin. Lui vorrebbe un ruolo più operativo, mentre la proprietà lo utilizzerebbe solo come uomo simbolo del centenario.