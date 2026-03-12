Il rientro di Francesco Totti alla Roma diventa un caso: lo stallo dopo la nuova proposta dei Friedkin

Era tutto fatto per il rientro alla Roma di Francesco Totti, ma ora il futuro dell’ex bandiera della squadra della Capitale appare in bilico. Dietro lo stallo, la probabile scelta della dirigenza di riservare all’ex capitano un ruolo da ambasciatore o comunque un incarico meno operativo rispetto a quello immaginato da Totti inizialmente.

In principio, Totti era convinto di accettare la proposta della società: l’incarico, sottopostogli durante una cena dal tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, sarebbe dovuto essere di collegamento tra la squadra, lo staff tecnico e il direttore sportivo Ricky Massara. La proposta sarebbe stata a grande linee accettata dalla bandiera giallorossa. Tuttavia i proprietari Dan e Ryan Friedkin pare abbiano deciso di fare marcia indietro, proponendo a Totti il ruolo di ambasciatore della squadra per il centenario dalla nascita della Roma in programma nel 2027.

Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo incarico di Francesco Totti sarebbe simile a quello di Zlatan Ibrahimovic all’interno del Milan, ovvero un consigliere, capace di fare da punto di riferimento per la squadra, l’allenatore e gli altri dirigenti. Pare che Totti alla fine accetterà la proposta, facendo un passo indietro rispetto alle sue iniziali aspettative, pur di rientrare nella famiglia Roma in vista dell’appuntamento storico con il centenario.