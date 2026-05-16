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Ultimo aggiornamento: 15:50

Sinner prende la sua mano, la piccola raccattapalle impazzisce di gioia: sorriso enorme e saltelli sul Centrale – Video

di Redazione Sport
La giovanissima ragazza ha prima "rifiutato" Medvedev, poi ha dato vita a una scena commovente con il numero uno al mondo, che ha sorriso vedendone la reazione
Sinner prende la sua mano, la piccola raccattapalle impazzisce di gioia: sorriso enorme e saltelli sul Centrale – Video
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Prima il “rifiuto” a Medvedev, poi l’ingresso in campo con Sinner con un sorriso enorme, il balletto e poi la foto in posa in mezzo al campo con i due protagonisti. All’ingresso in campo di Jannik Sinner prima della sfida di semifinale contro Daniil Medvedev, c’è stata una scena emozionantissima e dolcissima che ha subito fatto il giro dei social. Protagonista una giovanissima raccattapalle, che ha scelto il suo idolo Jannik Sinner per entrare in campo per il match poi sospeso nel terzo set causa pioggia e spostato a oggi.

Tutto è iniziato quando Medvedev, annunciato dallo speaker del Centrale, è entrato in campo e ha dato la mano a uno dei due bambini che attendeva l’ingresso in campo dei giocatori, per accompagnarli alla propria panchina. La giovanissima raccattapalle però ha detto al russo: “No, io entro con Sinner“, scatenando la reazione divertita di Medvedev, che ha preso quindi la mano del bambino alla sua destra.

Al momento dell’arrivo del numero 1 del mondo infatti, la raccattapalle gli ha mostrato la mano e Sinner l’ha presa, provocando i sorrisi e l’entusiasmo della sua piccola tifosa, che ha cominciato a saltellare felice sulla terra del Centrale. Poi la piccola si è anche messa in posa per la foto di rito, continuando a esternare grandissima felicità e diventato subito virale sul web.

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