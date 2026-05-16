Darderi si scusa con la piccola Camilla: “Gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione”

“Mi dispiace molto per non aver dato la mano a Camilla: è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante”. Con questo messaggio su Instagram Luciano Darderi ha rotto il silenzio sulla mancata mano alla bambina all’ingresso in campo per la semifinale degli Internazionali a Roma poi persa contro Casper Ruud. “Chi mi conosce veramente sa quanto tengo sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport“.

L’episodio ha fatto da subito il giro dei social e Luciano Darderi ha ricevuto diverse critiche sui social. Il tennista 24enne italiano è entrato in campo con un paio d’occhiali abbastanza vistosi, ridendo e godendosi il momento di una storica semifinale a Roma. Poi però ha dimenticato di dare la mano a Camilla, una raccattapalle che lo attendeva all’entrata (come sempre capita nei match di tennis). Nonostante la bambina avesse allungato la mano infatti, Darderi non l’ha presa, a differenza di quanto fatto da Ruud, continuando a camminare e salutando il pubblico del Centrale. Motivo per cui a distanza di circa 24 ore dalla sconfitta netta contro Casper Ruud, Darderi si è scusato per l’episodio in questione.

Darderi è stato anche protagonista di una piccola discussione con un tifoso sugli spalti nel finale di partita, sul 5-1, quando qualcuno dalla tribuna ha urlato: “Abbiamo pagato”, in riferimento alla partita contro Ruud. A quel punto Darderi si è girato, ha riso e ha poi esclamato – porgendogli la racchetta – “vieni tu a giocare“.