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Ultimo aggiornamento: 20:24

Modena, il video dell’impatto dell’auto contro i passanti ripreso dalle telecamere di sorveglianza

di Redazione Cronaca
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Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i drammatici istanti in cui 8 persone sono rimaste ferite
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Uno zigzag a tutta velocità, i passanti che vengono colpiti e la Citroen C3 guidata da Salim El Koudri che continua nella sua folle corsa nel centro di Modena. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i drammatici istanti in cui 8 persone sono rimaste ferite in via Emilia Centro attorno alle 16.30.

Dopo l’impatto, l’uomo, 31 anni e in passato sottoposto a cure psichiatriche, ha cercato di fuggire ed è stato bloccato da alcuni passanti dopo aver colpito con una coltellata una delle persone che tentava di fermarlo.

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