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Ultimo aggiornamento: 13:39

“Volete farmi perdere tempo? Perché mi escludete sempre? Smettetela, per favore”: la polemica di Zverev contro “Tennis Channel”

di Redazione Sport
Il tedesco ha commentato un video della pagina social infastidito per esser stato tagliato dalla challenge in cui invece erano presenti diversi altri tennisti
“Volete farmi perdere tempo? Perché mi escludete sempre? Smettetela, per favore”: la polemica di Zverev contro “Tennis Channel”
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“Perché ogni volta che riesco a fare qualcosa di giusto, mi escludete da tutti i video?”. Alexander Zverev furioso con Tennis Channel, pagina da oltre un milione di followers sul tennis che ha pubblicato un reel con dei “giochini” a cui si sono sottoposti diversi tennisti. Nel video si vedono Tommy Paul, Iva Jovic, Ben Shelton, Mirra Andreeva, Casper Ruud, Learner Tien, Felix Auger Aliassime e altri. L’obiettivo della challenge nel video in questione è scrivere correttamente su una lavagnetta dei numeri in romano. Zverev si vede solo per una frazione di secondo all’inizio, poi non più. Motivo per cui il tedesco ha commentato sotto il post in questione, parecchio infastidito.

“Solo una domanda casuale: perché partecipo a tutti questi giochi e tutte queste attività promozionali con voi, ma poi ogni volta che riesco a fare qualcosa di giusto, mi escludete da ogni video?”, ha chiesto piuttosto polemico Zverev, commentando il video in questione. “Sto solo chiedendo, volete solo farmi perdere tempo o sperate che io faccia qualcosa di sbagliato così potete poi inserirlo?”, ha continuato Zverev, “so che avete giocatori che odiate e giocatori che amate. Quindi per favore smettetela di farmi perdere tempo. Grazie”.

Il commento è poi sparito dopo qualche ora: troppo tardi, visto che lo screen era già andato virale su X. Il tedesco, arrivato a Roma da numero 2 del tabellone per l’ormai nota assenza di Alcaraz, è uscito agli ottavi di finale contro Luciano Darderi, italiano che è ancora in corsa nel torneo e giocherà la semifinale contro Casper Ruud. Anche sui social, però, Zverev non ha avuto fortuna.

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