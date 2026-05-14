Internazionali, Sinner sfida Rublev ai quarti per l’ennesimo record | Quando gioca e dove vederlo in tv (anche in chiaro)

Oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli Internazionali 2026. Ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrey Rublev per l’undicesima volta in carriera. L’azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000: eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei mille. Fin qui il numero uno al mondo ha lasciato le briciole agli avversari e ha sconfitto Ofner, Popyrin e Pellegrino nel derby tutto italiano. Buon momento anche per Rublev, che nei primi tre turni ha battuto Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili.

Sinner-Rublev, i precedenti

Quella di quarti di finale tra Jannik Sinner e Andrey Rublev sarà l’undicesima sfida tra i due, la prima a Roma. A comandare è Jannik Sinner con 7 vittorie, contro le 3 di Rublev. Nelle tre vittorie ottenute dal russo, due sono arrivate per il ritiro di Sinner per problemi fisici: a Vienna nel 2020 (primo precedente) e al Roland Garros nel 2022. Poi l’unica vittoria “vera” di Rublev è quella del 2024 ai quarti di finale del Masters 1000 in Canada. Sarà il quinto precedente sulla terra rossa: oltre al già citato incontro del 2022 al Roland Garros, ha sempre vinto Sinner senza mai concedere un set.

Quando gioca Sinner contro Rublev e dove vederlo in tv (anche in chiaro)

La sfida di quarti di finale degli Internazionali tra Jannik Sinner e Andrey Rublev è il primo match in programma sul Campo Centrale del Foro Italico. L’inizio è previsto alle ore 13. Oltre alla consueta diretta su Sky e su Now, la partita viene trasmessa anche gratis in chiaro su TV8, con diretta streaming su TV8.it.

Il programma completo del singolare

CAMPO CENTRALE

Dalle 13:00

[1] Jannik SINNER vs [12] Andrey RUBLEV

Non prima delle 15:00

[26] Sorana CIRSTEA vs [26] Cori GAUFF

Non prima delle 19:00

[LL] Martin LANDALUCE vs [7] Daniil MEDVEDEV

Non prima delle 20:30

[4] Iga SWIATEK vs [4] Elina SVITOLINA

Dove vedere gli Internazionali d’Italia a Roma in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Inoltre il torneo WTA è visibile in tv su SuperTennis HD. Un match del torneo ATP è visibile anche gratis in chiaro su TV8. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattorma NOW. La diretta streaming delle partite femminili è su SuperTenniX. Infine, il solo match visibile anche in chiaro è disponibile in streaming su tv8.it.