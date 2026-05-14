Sembra tutto troppo facile. O meglio, per lui lo è. Negli ultimi tempi si fa davvero fatica a distinguere un match di Jannik Sinner da una seduta d’allenamento. Il numero uno al mondo travolge anche Andrey Rublev per due set a zero (6-2, 6-4) in un’ora e 30 minuti di partita e vola in semifinale a Roma per il secondo anno consecutivo. Ma la sensazione è davvero che in questo momento nessuno può fermare Jannik Sinner o comunque andarci vicino. Il match di quarti di finale ha avuto lo stesso copione degli altri: Sinner parte forte, brekka subito (questa volta al primo game del match), accelera quando vuole e salvo qualche piccolo passaggio a vuoto non rischia praticamente mai al servizio.

Per lui è la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000: agli ottavi aveva eguagliato il record di Novak Djokovic, adesso lo ha superato. Ora in semifinale affronterà uno tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce, che si affrontano nell’ultimo quarto di finale. Passando alla cronaca, in termini numerici e statistici non è nemmeno stata la miglior partita di Sinner, che ha servito con scarsa precisione (nel primo set “solo” il 62% di prime in campo e ha conquistato circa il 70% di punti con la prima in campo), ma ha sbagliato pochissimo: solo 5 non forzati. Dopo il break in apertura, l’azzurro ha rischiato nel quarto gioco, dove ha annullato due palle break, ma nel settimo ha ottenuto il secondo break, questa volta a zero.

Nel secondo set Sinner ha faticato tantissimo al servizio, con una percentuale bassissima di prime in campo (il 46%), ma in risposta è stato da subito incisivo. Sinner ha piazzato il break nel primo gioco, poi un altro nel quinto e si è portato subito sul 4-1. Quando tutto sembrava finito, c’è stata una piccola reazione di Rublev: break nel sesto gioco, poi confermato nel game successivo. 4-3, con il russo tornato in partita. Da lì si è solo giocato on serve: finisce 6-2, 6-4 in un’ora e mezza di partita. Ma ancora una volta Sinner lascia le briciole agli avversari.