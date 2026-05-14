“È stata una partita molto difficile e sono molto contento di essere in semifinale. Siamo due italiani in semifinale ed è speciale. Non ho giocato al 100% perché non era semplice a causa del vento“. Così Jannik Sinner dopo il successo su Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia per 6-2, 6-4 in circa un’ora e mezza di partita. “Sto sentendo un po’ di fatica perché ho giocato tante partite nell’ultimo periodo e qui ho giocato quattro sfide molto diverse. Oggi Rublev non ha servito benissimo e mi ha lasciato un po’ più libero in risposta”, ha aggiunto Sinner che domani in semifinale sfiderà uno tra Medvedev e Landaluce, che si affronteranno nell’ultimo quarto di finale del tabellone maschile. “Sono contento, Roma è un torneo molto speciale per me e vuol dir tanto andare avanti qui. Cercherò di recuperare al meglio per una partita molto tosta e fisica come quella di domani in semifinale. Cercherò di essere al meglio possibile come percentuale sia fisica che mentale“.

“Questa vittoria per me vuol dire tanto ma domani sarà una partita tosta e difficile. Io cerco di recuperare al meglio, ma oggi mi godo questo successo“, ha spiegato l’altoatesino successivamente. Oltre alla qualificazione in semifinale a Roma per il secondo anno consecutivo, Sinner ha oggi ottenuto un altro record, superando Novak Djokovic per numero di vittorie consecutive nei Masters 1000, salite a 32 in una striscia ancora aperta: “Sono contento del record ma io in ogni torneo cerco di andare il più lontano possibile e giocare meglio. Oggi ho iniziato bene, lui ha fatto qualche errore e alla fine si sono un po’ complicate le carte in tavola ma posso essere super contento, ora aspettiamo domani che sarà una gara molto fisica”, ha aggiunto Sinner.

Poi ha mostrato felicità per l’approdo in semifinale anche dell’altro azzurro Luciano Darderi. “Io e Darderi in semifinale? Il movimento italiano è la cosa più importante, sono molto contento per Luciano che sta facendo un torneo incredibile, anche lui ha dato tanto fisicamente e vediamo come sta domani, ma più italiani siamo nelle fasi finali, soprattutto nei tornei italiani e meglio è. E poi siamo ancora in due qui in semifinale“, ha aggiunto Sinner a Sky.