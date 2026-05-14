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Vittoria dello scudetto, vittoria in Coppa Italia, un double per certi versi quasi storico per l’Inter, ma c’è chi la pensa diversamente. È Christian Panucci, che in una serata e in un momento in cui l’Inter di Cristian Chivu è stata elogiata da tanti per la stagione fatta, è andato controcorrente a Mediaset – nel post partita – e ha “smontato” la narrazione che si fa nei confronti di Lautaro Martinez e compagni. “Mi sembra sempre di coccolarli. Cioè questi giocano nell’Inter, sono giocatori forti. È normale che debbano sempre vincere”, ha esclamato Panucci in studio a SportMediaset.

“Mi sembra una grande stagione sì, ma dovevano farla. In Europa non l’hanno fatta. La botta morale l’abbiam beccata tutti, ma mica siamo andati in terapia intensiva. Nel calcio si vince e si perde, ma poi si riparte”, ha proseguito Panucci, parlando del percorso dei nerazzurri in questa stagione dopo la delusione della stagione passata. “Mi pare che si voglia sempre coccolare ‘sta sconfitta”, ha spiegato facendo riferimento al 5-0 subito dal Psg in finale di Champions League lo scorso anno. E poi ancora ha elencato le frasi più comuni in questo periodo: “‘Si sono rimessi’, ‘hanno fatto un’impresa’. Non mi sembra. In campionato hanno fatto bene e hanno vinto la Coppa Italia, ma mica sono andati nei reparti di terapia intensiva. A inizio anno non puoi dire che il campionato sia il primo obiettivo”, ha concluso Panucci che alla fine però è stato generoso nel voto complessivo alla stagione dell’Inter: “Gli do un 8.5“.