De Siervo dal suo universo parallelo: “Finale di Coppa Italia al livello di qualsiasi finale di Champions League”

“È un evento cresciuto nel tempo, al livello di qualsiasi finale di Champions League”. Le parole sono di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. E no, non si riferisce a un qualsiasi Arsenal–Manchester City o a un Barcellona–Real Madrid. Ma a Lazio–Inter, finale di Coppa Italia che si è disputata ieri – 13 maggio – allo stadio Olimpico di Roma e finita 0-2 in favore dei nerazzurri con autogol di Marusic e gol di Lautaro Martinez. Una partita in cui l’Inter ha mostrato la propria supremazia in Italia, senza dubbio, ma che si è giocata a ritmi bassissimi già dalle prime fasi, con l’intensità che si è abbassata ulteriormente dal 35esimo in poi, minuto in cui l’Inter ha segnato il secondo gol e ha messo in cassaforte la finale e la vittoria del secondo trofeo nazionale.

“Un evento che fa onore al nostro Paese e che permette alle tifoserie di gioire insieme in uno spettacolo che inizia un’ora e mezzo prima e che si conclude con una premiazione sempre più spettacolare. Le squadre di ieri hanno onorato la Coppa Italia ed è un buon segno dello stato di salute del nostro calcio”, ha concluso l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell’evento “Ip & Sports – Ready, set, play! lo scenario italiano”, organizzato dalla Fapav. “Una premiazione spettacolare”, ha detto De Siervo. Ma della premiazione se ne sta parlando soltanto perché il fumo della stessa è stato la causa della sospensione di 20 minuti della sfida di tennis tra Darderi e Jodar nel vicinissimo Centrale del Foro Italico. E infine anche: “Buon segno dello stato di salute del nostro calcio”, che è “malato” da diversi anni e i risultati lo testimoniano. Tra caos derby e una “finale di Coppa Italia come una qualsiasi finale di Champions League”, non è stata fin qui una settimana felicissima per Luigi De Siervo.