Nella sua interrogazione al Senato, il senatore Matteo Renzi ha attaccato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il suo governo citando il recente caso del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha revocato parte del suo staff. “Di fronte alla crisi dello stretto di Hormuz la vostra proposta è la legge elettorale e succede perché la qualità delle persone che ha attorno non è all’altezza della sfida di geopolitica”, è stata la premessa del leader di Italia viva aggiungendo: “Il ministro della cultura riesce a farsi dare dell’assenteista da Matteo Salvini, riesce a litigare con il mondo del cinema e con gli intellettuali di destra e perfino a licenziare i suoi collaboratori. Allora noto che è incredibile come questo governo dei leader licenzi i suoi sottoposti, come lei ha fatto con Santanché”.

E su Giuli ha concluso: “Se c’è uno così al governo è colpa sua, altrimenti lui poteva restare nel bosco a suonare il flauto con il Pan”.