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Ultimo aggiornamento: 14:39

Macron rimprovera il pubblico durante un summit in Kenya: “Fate troppo rumore, se non siete interessati andate fuori”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
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Il presidente francese richiama all'ordine la platea a causa del brusio eccessivo
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Fuori programma per Emmanuel Macron durante l’Africa Forward Summit di Nairobi, in Kenya. Il Presidente francese ha interrotto bruscamente gli interventi sul palco per richiamare all’ordine la platea, colpevole di un eccessivo brusio che impediva il regolare svolgimento dei lavori.

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